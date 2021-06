Elsa Pataky, preocupada por sus hijos ante los rumores de crisis con Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth con una de las parejas más estables de Hollywood. La pareja ha demostrado que sabe cómo cultivar su amor para que no se desgaste con el paso del tiempo. "Lo importante es divertirse", asegura la actriz en una entrevista concedida a LOC.

El matrimonio, que son padres de tres hijos, han explicado en alguna ocasión que han sabido ceder para que cada uno consiguiera brillo con sus respectivas carreras profesionales, pero sin olvidar cuidar su relación de pareja.

A pesar de ello —y conscientes de que nadie tiene la fórmula del amor eterno— son muchos los medios de comunicación que cada cierto tiempo publican informaciones sobre una posible ruptura y una profunda crisis en su relación. Al respecto también se ha pronunciado Elsa Pataky, después de las noticias publicadas a principios de año con una supuesta nueva crisis de pareja.

"Nada de eso es la realidad, el problema está en que la gente se lo cree. No es agradable sentir que se comenta tu vida y que, además, dicen todo lo contrario de lo que te está pasando... ¡Se inventan las cosas! Y yo creo que es una falta de respeto total hacia mí y hacia mi familia", explica la actriz.

Elsa Pataky quiere proteges a sus hijos

Lo más doloroso para ella es saber que todas esas noticias falsas sobre su matrimonio algún día llegarán a ojos de sus tres hijos. "Mis hijos son pequeños, pero no me gustaría que cuando sean mayores tengan que escuchar eso de la gente que les habla alrededor. Por eso creo que la privacidad debería ser algo que respetaran los medios, sobre todo cuando no saben qué está sucediendo, no tienen los datos o las declaraciones de uno de la pareja. Hablan de una crisis sin tener conciencia", asegura.

Lo cierto es que, tal y como asegura Elsa, su matrimonio está más fuerte que nunca y su unión está lejos de romperse. 10 años juntos no han sido suficientes y la familia Hemsworth-Pataky tiene previsto seguir cuidando de sus lazos familiares y, sobre todo, de su relación de pareja.