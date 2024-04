El embarazo de Dulceida y Alba Paul se veía venir: las pistas que habían dejado

¡Enhorabuena a las futuras mamás!

Dulceida y Alba Paul han anunciado este martes que están esperando a su primer hijo, compartiendo una ecografía del bebé y mostrando la barriga de la influencer catalana. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", han escrito en Instagram.

La noticia no es una sorpresa para nadie, teniendo en cuenta que Aida Doménech ha repetido en decenas de entrevistas que su sueño era ser madre. Sin embargo, hasta hoy no ha habido confirmación oficial del embarazo. Esto no quiere decir que no hubiera dejado señales en redes sociales, ya que sus seguidores han detectado varios mensajes que daban a entender que ya estaban buscando la maternidad.

A finales de enero de 2024, la catalana compartió un video en TikTok con un filtro que simula un embarazo de nueve meses y se dirigía a su mujer: "mira q bien me quedaría…. el culo digo". En ese momento parecía una broma, pero si lo vemos en perspectiva igual ya se encontraban en pleno proceso de fecundación.

Un mes después, el programa de televisión Socialité publicaba que la parejita había sido vista en una clínica de fertilidad con el objetivo de comenzar el proceso de gestación. "Ya se han puesto manos a la obra para iniciar el proceso por el que una de ellas quedaría embarazada", decían las fuentes. Ante la noticia, Dulceida y Alba Paul prefirieron guardar silencio y ni confirmar ni desmentirlo.

Eso sí, subió varias imágenes en Instagram con una copa de vino dejando caer que todavía no estaba embarazada. Por sus publicaciones en esta red social, se observa que la última foto en la que se le ve la tripa es de mediados de febrero.

No está confirmado, pero todo apunta a que Alba y Dulceida han seguido el método ROPA, es decir, se utiliza el óvulo de una de ellas mientras que la otra es la que se encarga de gestar al bebé. En una charla con Calleja, explicaban que todavía no tenían claro quién sería quién.

"No sabemos quién de las dos se quedará embarazada, pero lo que queremos es que una geste y la otra done el óvulo, así las dos estamos involucradas en ello", dijeron, añadiendo que usarían el esperma de un donante. Tal y como se ha pronunciado Aida sobre el tema, se intuye que ella es la gestante con el óvulo de Alba.

A mediados de marzo, Dulceida se pronunciaba ante las cámaras en los Premios Ídolo pidiendo a los periodistas que "no le preguntaran al respecto". "Cuando los tenga lo diré. Os pido que no preguntéis eso. Yo quiero. Ojalá los tuviera ya", reveló, enfatizando que no tendría problemas en hablar de ello cuando estuviera embarazada: "Vamos, seré una pesada".

Ahora ya tenemos la confirmación oficial del embarazo de las influencers.

