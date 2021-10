Han pasado ya casi ocho años desde que la noticia de la muerte de Paul Walker sacudió al mundo el pasado 30 de noviembre de 2013. El actor fallecía a los 40 años en un accidente de tráfico, tras colisionar con su Porsche contra un poste eléctrico que incendió el vehículo aún con sus integrantes dentro.

Sin embargo, la memoria del conocido actor de la saga The Fast and the Furious sigue presente aún a día de hoy, especialmente entre sus compañeros de profesión y de reparto que le siguen recordando.

Una amistad más allá de la muerte

Uno de los que más presente lo ha tenido ha sido su coprotagonista en la famosa saga de películas e íntimo amigo, Vin Diesel. A lo largo de los años, la pareja cinematográfica gozó de mucho prestigio gracias a las películas de acción y carreras y forjó uno de los dúos legendarios de Hollywood.

Paul Walker y Vin Diesel.

No obstante, detrás de las cámaras también surgió una bonita relación entre ambos. Diesel y Walker crearon un estrecho lazo familiar desde la grabación de la primera película hasta el fallecimiento del actor.

Por ello, el intérprete de Las crónicas de Riddick se convirtió también el padrino de Meadow, la única hija de Paul Walker, que tenía tan solo 15 años cuando su padre falleció trágicamente en un accidente de coche.

Vin Diesel acompaña a Meadow Walker en el día de su boda

Ahora, la pequeña de Paul Walker ya es toda una mujer y acaba de contraer matrimonio por sorpresa a sus 22 años.

Tras apenas unos meses de compromiso y pocas semanas después de confirmar su romance, la modelo se ha casado con el actor Louis Thornton-Allan, con el que la joven lleva saliendo desde el pasado mes de julio.

Sin embargo, lo asombroso del evento es que, ante la ausencia de su padre, Meadow Walker llegó acompañada al altar de uno de los más íntimos amigos de su padre.

El emotivo gesto de Vin Diesel con el fallecido Paul Walker: acompañó a su hija al altar el día de su boda

Caminando hacia su flamante nuevo marido mientras agarra el brazo de Vin Diesel, la hija de Paul Walker no ha dudado en compartir esta emotiva instantánea junto al intérprete estadounidense y también su padrino.

Un emotivo gesto con el que muchos han recordado a su padre, Paul Walker, al que con toda seguridad le hubiera gustado poder estar presente en el enlace, pero que tuvo la mejor representación gracias a su querido amigo, que estuvo allí para apoyar a su hija en el día más feliz de su vida.