Sabemos qué hacían Aitana, Ester Expósito, Nicki Nicole y David Broncano juntos de fiesta

La sorpresa llegó a Instagram este domingo. La cantante argentina Nicki Nicole estuvo este fin de semana de fiesta con David Broncano.

La foto la compartió Aitana, que también estaba metida en el ajo. Igual que la actriz Ester Expósito. Un mix explosivo que, inevitablemente, llevó a muchos a hacerse la misma pregunta: ¿qué hacían los cuatro juntos?

¡Tenemos la respuesta!

No fue una cita pactada, fue casualidad.

David Broncano y Nicki Nicole contaron cómo surgió este lunes en La Resistencia.

La cantante argentina salió de fiesta con Aitana y Ester Expósito, ambas se conocen a través de Miguel Bernardeau y porque embajadoras de Yves Saint Laurent. Al llegar a un bar se encontraron con David Broncano, con quien tienen muy buen rollo. El presentador ha entrevistado a las dos y tiene nexos con ambas. De Expósito fue vecino, y con Aitana se comprometió a ir un día a hacer escalada.

De ese buen rollo nace el selfi que compartieron en redes y también se entiende así que en el selfi no estuviese Nicki Nicole. Para ellos era su primera vez.

La segunda fue en el programa de Broncano, en el que la argentina hizo otra revelación. "Eras tan callado que pensé que eras parte de la pared", dijo sobre el encuentro.

La cita casual de David Broncano y Nicki Nicole terminó con una colaboración. "No tenías vaso y cortaste una botella de Coca-Cola en dos y quemaste los bordes para que no me cortase", explicó Broncano, que terminó la anécdota en términos amistosos: "Te quería agradecer en público que me fabricaste una jarra".