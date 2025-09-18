Encuentran el cadáver de la joven que apareció muerta en el coche de D4vd: compartía un tatuaje con el rapero

D4vd, un cantante estadounidense de 20 años, es el dueño de un vehículo en el que apareció el cadáver de una adolescente el pasado 8 de septiembre. Ahora, las autoridades han identificado su identidad: se trata de una joven de 15 años que estaba desaparecida y que compartía un tatuaje con el rapero.

Hace tres años que el rapero D4vd saltó a la fama como artista. Ahora, su nombre copa numerosos titulares por un caso extramusical, ya que el pasado 8 de septiembre se encontró un cadáver en el maletero de su coche, un Tesla 2023 con placas de Texas que no fue reportado como robado.

Según informa BBC, las autoridades estadounidenses han identificado el cuerpo, que corresponde al de una chica desaparecida de 15 años llamada Celeste Rivas. A pesar de esta novedad, se sigue sin conocer la hora exacta de su muerte, así como la causa. Además, la policía no ha dado detalles sobre ningún sospechoso y defiende que D4vd está cooperando con la investigación.

La adolescente era de Lake Elsinore (California) y tenía 13 años cuando desapareció, ya que se la vio por última vez el 5 de abril de 2024. A esta información, hay que sumarle que Davd y Celeste Rivas compartían un tatuaje en el dedo índice: las letras "Shhh...". Según señala TMZ, el rapero se habría tatuado después de agosto de 2024 y el diseño lo popularizó Rihanna en 2008.

Este mismo portal de información asegura haber hablado con la madre de Rivas, quien declara que el novio de su hija se llamaba David. El nombre real del artista es David Anthony Burke. Por eso, la mujer sospechó que el Testal 2023 podía estar vinculado con la desaparición de su hija.

Según fuentes policiales citadas por NBC News, el cuerpo no estaba intacto y parecía que la adolescente había estado muerta durante un largo período de tiempo.