María Barranco: 22 años con Imanol Uribe, dos hijas, tres nietos y el casting que hizo "puestísima"

María Barranco es uno de los rostros del cine español. La actriz de 60 años inició su carrera en la gran pantalla de la mano de Enrique Urbizu, que contó con ella para la película Tu novia está loca (1986). Antes había hecho sus pinitos en teatro y en televisión, donde empezó como azafata del programa Gol... y al Mundial-82 (1982).

Su gran oportunidad, y su primer Goya (tiene dos), llegó poco después. En 1988 protagonizó la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar. La historia de cómo consiguió el papel la contó con motivo del 30º aniversario de la cinta. "Iba puestísima".

Una chica Almodóvar 'puestísima'

"El personaje en principio era otra dobladora, compañera de trabajo de Carmen [Maura], y Pedro lo adaptó para mí y la convirtió en modelo, que es algo que luego me ha perseguido siempre y la gente se cree que soy modelo", contó la actriz en una entrevista con Vanity Fair.

“Cuando él me llamó yo estaba en San Sebastián, alejada de todo y de novia de Imanol Uribe. Recuerdo que me presenté a la prueba en casa de Pedro con un vestido de Victorio y Lucchino, ¡A las once de la mañana! Vamos, iba puestísima. Allí estaban también Carmen y Antonio, y cuando volví a casa tenía un mensaje de Pedro que me decía que yo era la ** Candela** perfecta".

Y tan perfecta resultó que Barranco se llevó el Goya a Mejor interpretación femenina de reparto por este papel. Dos años más tarde consiguió el mismo reconocimiento por Las edades de Lulú, de Bigas Luna, y se quedó a las puertas de hacerlo en otras tres ocasiones: Las cosas del querer (1989), El rey pasmado (1991) y La ardilla roja (1993).

María Barranco y La movida madrileña

El rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios fue en plena Movida madrileña. En los 80, María Barranco tenía menos de 30 años y disfrutó a tope de este movimiento. "La Movida la recuerdo como un momento muy grande por disfrutar de libertades, de risas, de buen rollo, de ese alcalde tan maravilloso que teníamos, de esta ciudad que era Madrid para todos, no como ahora", contó en una entrevista con El Español en 2018.

"Fue un momento de todo: sexo, drogas, rock’n’roll, todo entraba", añadió. "También, desgraciadamente, vivimos ese momento en el que por falta de información y tal mucha gente cayó en el camino… en el momento en el que éramos los más felices del mundo y teníamos toda la libertad del mundo, vino esa enfermedad que nos lacró a todos. Fue un hachazo, el sida. Dijimos: pero ¿por qué? Si es ahora el momento de pasarlo bien… y aparte del mundo de las drogas, por esa información, pues esa enfermedad".

22 años con Imanol Uribe y su relación con Cristina Almeida

Malagueña de nacimiento, vivía con Imanol Uribe en San Sebastián cuando le llegó su gran oportunidad con Pedro Almodóvar. La actriz y el director de cine estuvieron juntos hasta 2004, cuando se divorciaron tras 22 años y una hija en común, Andrea (1993).

Fue ahí cuando empezó la curiosa relación de María Barranco y la política Cristina Almeida. En un momento en el que la carrera de Barranco no atravesaba por su mejor momento, la actriz decidió alquilar su casa para recibir ingresos extra y Almeida se convirtió en su ángel de la guarda.

"Cristina me adoptó y me metió en su casa. (...) Estuve casi un año viviendo con ella y creo que es de las mejores cosas que me ha pasado. Ella me enseñó a ser mejor mujer y, al ser mejor mujer, estaba mucho más guapo", contó en una entrevista en El Mundo en 2018.

"Se conocen desde hace mucho tiempo y se llevan estupendamente. María Barranco siempre ha dicho que Cristina es como una segunda madre para ella", revelaron en 2013 a Vanitatis fuentes del entorno de Almeida, asegurando que la intención de la actriz era dejar pronto la casa para mudarse a un piso más pequeño, también de alquiler.

Dos hijas, una postiza

Aunque María Barranco y Imanol Uribe solo tuvieron una hija, Andrea, a la actriz le gusta presumir de hijas. "Tengo dos hijas. Una es postiza, pero es mi hija", dice al referirse a Ainhoa, la hija mayor de Imanol Uribe, fruto de su relación con su primera mujer, Ana Gutiérrez.

Ainhoa tiene 44 años y es psicóloga. Andrea tiene 28 y es economista. Los padres de ambas están encantados de que no se hayan dedicado al cine.

Los tres nietos de María Barranco

María Barranco es también abuela, una abuela muy joven. La actriz tiene tres nietos de los que ha hablado en numerosas ocasiones y de los que le gusta presumir en Instagram.

"Son mi droga. Mi Héctor, que tiene 10 años; mi Aitana, que tiene ocho; y el pequeño, mi Bruno, que tiene tres y pico. Este me dice "abu, tírate por la ventana" y me tiro", decía en una entrevista en 2019. El mayor tiene ahora 12, lo que significa que nació cuando María Barranco tenía 48 años.