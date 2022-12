El enfado de Georgina Rodríguez después de que Cristiano Ronaldo no jugara un partido en el Mundial

Mientras sigue el Mundial de Qatar, son cada vez más los momentos increíbles que deja. Uno de los últimos partidos que han tenido lugar ha sido Portugal contra Suiza, que terminó con los últimos eliminados. Sin embargo, una de las grandes ausencias fue la de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas.

Su pareja, Georgina Rodríguez, no se ha tomado muy bien que no jugara y ha compartido un post en Instagram con una pullita al entrenador portugués. Ha comenzado animando a este equipo y celebrando su paso a la siguiente fase: "Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti".

Aunque luego ha lamentado "no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos". Y ha recordado: "La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando [entrenador de la Selección de Portugal] sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".

Por qué Cristiano Ronaldo estuvo en el banquillo

CR7 fue dejado como suplente cuando en el anterior partido que jugó Portugal el delantero comenzó a gritar al entrenador: "Tienes una prisa del carajo para echarme, jódete".

Ante estas palabras, el director técnico contó lo sucedido en una rueda de prensa y reconoció que "no le gustó nada". "Cuando terminó el partido, fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final. Toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados".

Así, parece que este enfado entre Cristiano Ronaldo y Fernando Santos fue el motivo de peso por el que el portugués fue dejado en el banquillo como suplente.