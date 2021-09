Enrique Iglesias, sobre su accidente con un dron: "Vi parte del dedo entre la gente"

El concierto que Enrique Iglesias dio en junio de 2015 en Tijuana (México) no fue un concierto más. El cantante quiso agarrar con la mano derecha uno de los drones que estaba cogiendo tomas del espectáculo pero acabó lesionándose. Las imágenes del joven, con la camiseta ensangrentada, dieron la vuelta al mundo.

No fue un acto de valentía, era parte del espectáculo. Ya lo había hecho en anteriores ocasiones, con el fin de ofrecerle al público una visión de lo que se ve desde el escenario, y le había salido bien.

Para quien no lo recuerde. Esto fue lo que pasó.

De ese momento ha hablado este jueves en su visita virtual a El Hormiguero, en la que ha habido lugar a muchas confesiones. "Fue culpa mía, toqué la cámara, bajaron las hélices y me cortó el dedo", contó el artista a Pablo Motos durante la conexión.

"En ese momento no sentí dolor, pero sabía que era grave porque vi parte del dedo entre la gente, aunque lo recuperamos. Me operaron al día siguiente en Los Ángeles y después de la operación es cuando sentí más dolor", añadió el artista, cuya mano luce recuperada tras una larga operación de cirugía reconstructiva. "Duró más de lo anticipado, ya que el daño fue un poco más severo de lo que se había evaluado inicialmente", dijo el equipo del artista.

Confesiones festivas de Enrique Iglesias

La visita para presentar el primer volumen de Final, el segundo llegará en 2022, le sirvió a Enrique Iglesias para aclarar su futuro en el mundo de la música. "No es que me vaya a retirar, solo que igual no voy a sacar más álbumes", explicó el artista, que acabó hablando de sus noches de juerga.

Enrique Iglesias, que dice que aún se pone nervioso al subirse al escenario, contó que su manía previa a los conciertos es tomarse "un poquito de vodka" y habló de la fiesta más loca en la que estuvo.

"Lo más fuerte que he visto en una fiesta... No sé si lo puedo decir aquí, pero hay una fiesta en particular que recuerdo que fue en la mansión de Playboy, donde estaba con mis amigos, había un jacuzzi enorme y ahí mejor me callo", dijo el artista, que contó en la sección de Trancas y Barrancas que en una ocasión (una nada más) amaneció en otro país después de una noche de fiesta. "Estaba en Portugal y me desperté en Bulgaria. Estaba tan ido que me acuerdo que me metieron en el avión, llegué a Bulgaria y después para el escenario. Pero sólo me sucedió una vez".