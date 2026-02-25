Daniela Blasco compara sus dos actuaciones en el Benidorm Fest: "Estoy más segura que hace un año"

La vida de Daniel Blasco ha cambiado drásticamente en un año. Desde su salto a la fama en el Benidorm Fest 2025, la joven de 20 años ha pasado de ser bailarina profesional a lanzar su propia carrera como diva del pop . Así lo demuestra su nueva canción, Mentira , estrenada la misma semana de su regreso al escenario que la vio nacer.

Daniela Blasco lo tiene todo por delante, aunque con solo 20 años ya arrastra varios años de experiencia. Antes de saltar a la fama como artista en el Benidorm Fest 2025, la joven se profesionalizó como bailarina y se subió al escenario con Justin Bieber a los 11 años.

"Aún me queda muchísimo por aprender", cuenta Daniela Blasco durante su entrevista con Europa FM. "Soy bastante nueva en la música, porque es verdad que llevo en la danza desde muy pequeña, pero soy muy nueva en la industria musical". Y así es, pues publicó su primera canción en 2023 y, tres años después, sigue ampliando su discografía con un nuevo tema: Mentira.

Publicado pocas horas antes de su actuación en la final del Benidorm Fest 2026, Daniela Blasco confirma su propuesta como diva del pop con esta composición sensual e irónica. "Me he fijado en Doja Cat porque me gusta mucho cómo le da una vuelta a todo el pop de forma muy genuina", asegura.

Dos actuaciones en el Benidorm Fest en un año

Aunque debutó en 2023, Daniela Blasco saltó a la fama dos años después gracias a su participación en el Benidorm Fest 2025, donde se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión con UH NANA. Este año, la artista volvió en febrero al mismo escenario como artista invitada de la final.

"Soy superautoexigente"

"Fue impresionante", comenta sobre su actuación en el Benidorm Fest 2026, donde volvió a interpretar la misma canción. "Estaba tan cómoda. La gente me transmite mucho ese amor". Al comparar sus dos shows en el festival, Daniela Blasco asegura ser consciente de su evolución: "Ahora estoy mucho más segura porque hace un año era la primera vez que lo hacía. Ahora lo tengo más rodado. Siento una evolución, aunque aún falta mucho. Para mí nunca está perfecto. Todo es mejorable".

Durante ese mismo año, España decidió abandonar Eurovisión ante la presencia de Israel. Daniela Blasco es consciente de ello, aunque prefiere no meterse en política: "Yo simplemente pido más amor en el mundo, en general. Si esta decisión hace que haya menos odio y más amor, pues... es lo que tengo que decir".

Sobre la retirada de España de Eurovisión: "Yo simplemente pido más amor en el mundo"

En cuanto a sus favoritas del Benidorm Fest 2026, la cantante lo tiene claro: T AMARÉ de los ganadores Tony Grox & LUCYCALYS, ¿Qué vas a hacer? de Izan Llunas y Dopamina de Atyat. Sobre su posible presencia en el Benidorm Summer Fest, Daniela Blasco asegura no saber nada: "No estoy muy informada aún. He visto cosas, pero aún no puedo decir nada".

Sobre las comparaciones y TikTok

Daniela Blasco rechaza las comparaciones entre artistas, algo común dentro de la cultura pop. "Yo siempre pienso que hay hueco para todos, sobre todo si cada uno es auténtico y tiene su esencia. No comparto para nada el estar constantemente comparando, porque al final sí que hay espacio para todos", asegura. Además, defiende que, "por desgracia", esa situación afecta más a las artistas femeninas que a los hombres: "A nosotras siempre nos toca más la parte regulín, sí".

Como ocurre con el resto de artistas, sobre todo jóvenes, Daniela Blasco está muy activa en TikTok, donde suma más de 2,1 millones de seguidores. Sin embargo, asegura no sentir ninguna presión por tener presencia en esta red social: "Para nada. Nunca me he presionado a mí misma. Siempre subo lo que me hace feliz. Nunca me fuerzo a subir nada. De hecho, a lo mejor estoy dos días sin subir, pero porque no me nace. Siempre lo he llevado de forma muy orgánica, en general".