Le escriben a propósito una errata a Ed Sheeran en uno de sus tatuajes

Ed Sheeran fue víctima de una broma de mal gusto cuando decidió fiarse de una amiga para hacerse un tatuaje. En concreto, le pidió a la actriz Saoirse Ronan , la protagonista del vídeo musical de su tema ' Galway Girl ', que le grabara el título de la canción en la piel, pero el resultado no fue el que esperaba…

Por desgracia, la intérprete tuvo un lapsus ortográfico y acabó tatuando sobre la piel del cantante 'Galway Grill', en lugar de ‘Girl’, un lapsus que para Ed Sheeran podría haber sido a propósito.

Así lo contaba en su último concierto en Glasgow: "Cuando estábamos rodando, se me ocurrió que podía hacerme un tatuaje escrito de su puño y letra que dijera 'Galway Girl', y que se viera desde su punto de vista. Pues en realidad lo que dice el tatuaje es 'Galway Grill'. G-R-I-L-L. Me ha tomado el pelo a lo grande. Es algo que aún no le había contado a nadie, pero en el fondo estoy bastante orgulloso de ella. Es el tipo de cosa que yo mismo haría”.

El tatuaje de Ed Sheeran en homenaje a El Príncipe de Bel Air / YouTube

El único bueno es que era errata pasará bastante desapercibida en el mar de tatuajes del artista, en el que encontramos incluso la Sagrada Familia en el estómago, o la cabeza de un león en el pecho.