Especial vecindarios: lo más surrealista que se puede hacer durante la cuarentena

Suerte es vivir en un piso exterior y rodeado de vecinos simpáticos durante una cuarentena. Los que tienen balcón, azotea o jardín son unos auténticos privilegiados durante estos días de Estado de Alarma, en los que las horas en casa pueden hacerse eternas.

Todavía no ha pasado ni una semana desde el inicio del confinamiento, pero muchas comunidades han tirado de imaginación para que los vecinos se entretengan con actividades a distancia... ¡Pero en grupo! ¿Echarse un Bingo cantando los números por la ventana?, ¿una quedada para hacer ejercicio al mismo tiempo? ¡Se puede!

Los más jóvenes no han dudado en sacar sus altavoces al balcón para montar auténticos fiestones al ritmo de Tusa, e incluso los vecinos de un patio interior se han puesto cantar la mítica cabecera de Aquí No Hay Quien Viva... ¡Ideas no faltan!

👏¡MUCHO ÁNIMO A TODOS!!👏 #YoMeQuedoEnCasa