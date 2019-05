Han puesto la sintonía de ‘Aquí no hay quien viva’ en la actuación de ‘La Venda’ y el resultado es brutal

No queda nada para Eurovisión , de hecho, en menos de una semana podremos ver la actuación de Miki Núñez cantando 'La Venda' . Ahora, para aligerar la espera, un usuario de Twitter ha puesto la sintonía de 'Aqui no hay quién viva' en un ensayo del triunfito y el resultado, por muy extraño que sea, se ha hecho viral.

Un año después, muchos seguimos con la resaca post actuación de Alfred y Amaia, ya que fue inolvidable, pero ahora solamente queda una semana para ver qué tal representa a España Miki Núñez este año en Eurovisión.

La final del festival tendrá lugar el 18 de mayo y Miki ya está en Tel Aviv ensayando sin parar para bordarlo con 'La Venda'. "Espero que levantemos al mundo entero del sofá en la final", dice el artista sobre su actuación.

Después de varios ensayos, se ha filtrado la puesta en escena del Festival y ahora no para de dar vueltas por internet. "Todo lo que ocurre en el escenario es muy yo. Es una puesta en escena novedosa, grande, colorida y un 'non stop'", dijo el triunfito hace unos días, lo que no se esperaba era que la compararan con la cabecera de 'Aquí no hay quién viva'.

En Twitter, como siempre, los memes no han parado. Tras la comparativa con la cabecera de la serie, una usuaria a dar un paso más allá y ha puesto la sintonía en la actuación de Miki, ¿El resultado? Un poco raro...

El vídeo ha triunfado en la red y se ha hecho viral, incluso el triunfito lo ha compartido de la gracia que se ha hecho. Sin embargo, ahora muchas personas creen que realmente Miki hace su actuación como homenaje a la serie y no, señores, no es así.

Pero, por suerte, la comunidad se lo ha tomado con mucho humor, de hecho algunas personas dicen que es "el mejor crossover" que han visto en mucho tiempo. El propio Miki, al retuitear el mix, ha escrito "Me estoy p*** meando", tomándoselo con mucho humor.

¿Tú qué opinas?