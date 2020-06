Rosa López, enamorada, desvela dónde conoció a su nueva pareja

Rosa López tiene motivos para sonreír aunque la música sea uno de los sectores más perjudicados de esta crisis sanitaria. La cantante ha aprovechado la cuarentena para ponerse manos a la obra y convertir un vestidor en un estudio de grabación en su propia casa, una herramienta que le permitirá trabajar con más libertad y sin depender de agentes externos.

Además, la cantante está ilusionada con un nuevo amor, y lo cierto es que su sonrisa la delata. Pablo Motos le pregunta si ha sido ahora, de balcón a balcón, durante el confinamiento, pero lo cierto es que la música ha tenido algo que ver.... "Lo nuestro viene antes ya de confinamiento y del estado de alarma. En medio de una multitud, en un concierto de Marta Sánchez, que yo nunca, nunca voy a estos sitios" explicaba Rosa López.

"Estoy muy contenta, pero son cosas que una se queda para ella misma, como tú sabes", le dijo Rosa a Pablo Motos. "Me ha ayudado mucho a componer y me ha dado fuerzas. No lo puedo ver todo lo que yo quisiera, pero bueno, ya habrá tiempo para todo", explicaba. "Tengo que quitarme la cursilería porque no vende", exclamaba.

El presentador aprovechó la ocasión para preguntarle a Rosa qué era lo que más le gustaba de él, pero la cantante esquivó responder y dejó a Pablo Motos y a la audiencia con las ganas de más detalles. "No hablo de estas cosas por televisión, Pablo. Cuando quieras quedamos y te lo cuento", terminó.