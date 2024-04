El esperado reencuentro de las Spice Girl en el 50 cumpleaños de Victoria Beckham que nos ha hecho viajar al pasado

Ver para creer.

Las Spice Girlse han reencontrado en 50 cumpleaños de Victoria Beckham y David Beckham ha sido el encargado de inmortalizar el momentazo como si fuese un fan más de la icónica girlband británica de los 90.

Las cinco integrantes del grupo se han reunido para festejar en el Myfair de Londres y automáticamente hemos viajado al pasado y ha empezado a sonar en nuestra cabeza "so tell me what you want, what you really really want".

La cumpleañera ha compartido en sus redes sociales el vídeo que ha grabado su marido, donde podemos ver a las Spice al completo disfrutando de su tema Stop, bailando y cantando como si no hubiese pasado el tiempo, ¡y nos hemos puesto nostálgicxs!

"La mejor noche de mi vida, gracias a todos, os quiero", ha escrito Victoria en su perfil junto al vídeo viral, que acumula más de 15 millones de visualizaciones.

Además de sus compañeras de banda, la empresaria ha compartido este día tan especial con su gran familia —su marido David, y sus hijos Brooklyn, Cruz, Romeo, Harper— a la que también le ha dedicado un post en su Instagram.

La única que no ha podido estar presente ha sido su nuera Nicola Peltz Beckham, mujer de Brooklyn, que le ha mandado un mensaje por redes sociales asegurando que los echaba mucho de menos. Eso sí, no faltó la foto de felicitación a su suegra, callando los rumores de que se llevan mal.

¡Nos ha encantado el reencuentro!