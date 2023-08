Esta es la razón por la que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta

Este martes ha supuesto un antes y un después en el avance del caso del crimen cometido por Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, que asesinó el pasado 2 de agosto a Edwin Arrieta, el cirujano colombiano del que era socio.

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, ha comparecido este martes en una rueda de prensa desde la comisaría de Koh Phangan, la isla del sur de Tailandia donde tuvo lugar el asesinato el pasado 2 de agosto. En ella, el número dos de la policía tailandesa ha asegurado que Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phagan, por lo que solicitarán la pena de muerte.

"Hemos consultado el fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte", ha explicado.

Ahora será el fiscal quien estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio.

A continuación, el policía ha especificado los detalles del crimen y ha confirmado que Daniel Sancho "apuñaló" a Edwin Arrieta durante una discusión. "Hubo una pelea y Daniel apuñaló a Edwin, que se golpeó la cabeza contra el lavabo", ha señalado.

El motivo por el que Daniel Sancho ha asesinado a Edwin Arrieta

Aunque la prensa ha podido hacer una definición aproximada de lo que había podido movilizar al joven chef a cometer el crimen, no se ha sabido hasta este martes el motivo real del asesinato de Edwin Arrieta, según la Policía tailandesa.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho". Esta fue la justificación que siguió a la confesión del crimen de Daniel Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas, el pasado 6 de agosto.

Posteriormente, se conocieron más datos acerca de la relación entre los que eran socios del restaurante de Sancho. Después de que este confesara que hubo relaciones sexuales entre ellos -según ha contado el medio tailandés The Bangkok Post - y que había habido intercambio de fotografías comprometidas, pudimos conocer de la mano del programa Espejo público y su conexión con el periodista Adrián Foncillas que en los chats recuperados del teléfono de Daniel, "Edwin amenazaba con matarle si decidía romper con él finalmente".

La Policía del país ha comunicado este martes que el móvil de Sancho fue que "ya no quería tener una relación con Edwin Arrieta".

El número dos de la policía tailandesa ha indicado que todavía están esperando que los resultados de la autopsia "confirmen definitivamente la causa de la muerte" de Arrieta, y ha negado que fuera debido a un accidente, sino a un acto "premeditado" del español de 29 años.

Además, ha afirmado que cometió él solo el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano: "De acuerdo con las pruebas que tenemos del lugar del crimen, hubo un solo perpetrador y se han encontrado dos cuchillos y una sierra", y ha informado del cierre de la investigación por parte de la policía.