Esto opina Snoop Dogg de que Dr. Dre represente en tiro con arco a EE. UU. en los Juegos Olímpicos de 2028

Los Juegos Olímpicos han desatado las ganas de practicar algún deporte que lleve a conseguir una de las medallas del mayor evento deportivo del mundo. Pero este deseo también le ha llegado a los famosos, o eso parece.

Y es que el rapero, productor y empresario Dr. Dre parece que estaría entrenando tiro con arco a raíz de los juegos en París este 2024. Por ello, y como uno de los protagonistas indiscutibles de esta edición de la cita deportiva, Snoop Dogg le habría deseado suerte en esta deseada hazaña.

Cabe recordar que Dogg fue uno de los que transportaron la antorcha olímpica, y rápidamente se convirtió en todo un meme en redes sociales. Ahora, se pronuncia sobre las intenciones de su compañero y amigo de representar a Estados Unidos en dicho deporte.

El icono del rap habló con TMZ sobre sus planes olímpicos para Los Ángeles de 2028, y ahí contó la opinión de Snoop en sus aspiraciones en tiro con arco con 59 años.

Y es que el intérprete de Drop It Like It's Hot ha hecho un guiño al actor Mel Gibson. Según Dr. Dre, Snoop lo llamó y le dijo que todos los chicos de su estudio le llamaban a la nueva promesa deportiva Braveheart.

Y es que Dr. Dre parece que se está tomando en serio su reto, aunque sabe que cuenta con el tiempo justo con estos cuatro años por delante hasta la cita deportiva. Por ello ha contratado un entrenador, con el fon de "convertirse en un profesional excepcional".