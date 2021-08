"Esto no es para los perfectitos": Dani Martín emociona con una foto llena de significado

Desde hace tiempo Dani Martín utiliza las redes sociales para hacer reflexiones en público sobre temas que nos afectan a todos. En su última publicación, el artista ha hablado de las relaciones sentimentales, y como hay que trabajar constantemente en ellas para fortalecerlas con el paso de los años.

Y lo ha hecho con su ejemplo más cercano, el de sus propios padres: Manolo y Carmen: "Mis padres, de la mano! Una vida llena de errores, de perdones, de paciencia, de trabajo mutuo y personal, de generosidad, creo q es la única manera de hacer un camino con alguien, a no ser que seas un ordenador".

Si hay algo que Dani ha aprendido de la relación de sus padres, es que para que el amor siga existiendo y sea más fuerte con el paso de los años, hay que trabajarlo. Un esfuerzo al que no todo el mundo está dispuesto: "Perdura el amor y el cariño, me hacen sentir muy feliz. Trabajando se puede, pero hay que atreverse a trabajar. Esto no es para los perfectitos. Seres errantes en constante aprendizaje. Salud y amor!!!"

La gran reflexión de Dani Martín

Hace unos meses Dani Martin hizo otra gran reflexión de un asunto mucho más personal con el que lleva lidiando mucho tiempo, la salud mental.

El artista se abrió en canal para recalcar la importancia que tiene cuidar la salud mental. En un extenso texto, Dani empezaba hablando de un viaje a un lugar en el que se sentía "más tranquilo" y "más feliz".

"Es un lugar donde me encanta hablar y donde me abro en canal. Es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores: a día de hoy es mi paraíso", continuaba explicando, para más tarde revelar de qué lugar se trataba: "Se llama psiquiatra. Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas".