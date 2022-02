Los estrictos hábitos alimenticios de Dua Lipa: "No como nada desde las seis de la tarde"

Dua Lipa se ha convertido en una de las grandes estrellas del pop del momento. Sin embargo, al margen de su reconocida música, lo cierto es que la cantante también se ha labrado un importante papel como una figura de la moda y presume de tener uno de los cuerpos más codiciados de la actualidad gracias a su disciplina en el gimnasio y al seguimiento de unos hábitos saludables.

De hecho, la intérprete británica ha reconocido que sigue unos estrictos hábitos alimentarios para mantener su cuerpo completamente en forma y listo para cualquier ocasión. Así lo explicó en el podcast At Your Service, donde Dua Lipa explicó la particular rutina que sigue a la hora de comer: ¡no ingiere ningún alimento sólido a partir de las seis de la tarde!

Según ella misma ha dicho, su metabolismo no es capaz de procesar debidamente las comidas a partir de cierta hora: "No como nada desde las seis de la tarde... Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida", aseguró Dua Lipa, que sí que sigue otra serie de trucos para mantenerse en plena forma.

La cantante ha destacado la importancia de mantenerse hidratada en todo momento:"Bebo mucha agua para mi piel. También tomo vitaminas, mucho Omega 3. Siento que verdaderamente ayuda a mi piel", ha reiterado la cantante.

Una nueva etapa musical para Dua Lipa

Si Dua Lipa ha tenido un gran año en lo que a éxito se refiere, 2021 ha sido el suyo. Así lo avala el éxito de Future Nostalgia, que se convirtió en el mejor disco de 2021 para la revista Rolling Stone.

Sin embargo, parece que la intérprete de Physical tiene ganas de probar nuevos sonidos y así lo ha explicado en una entrevista con The Wall Street Journal: "He estado escribiendo un montón de tiempo pero el disco todavía está como si fuera un bebé. Por ahora no tenemos prisa por lanzarlo pero la verdad es que ya está tomando forma después de haber grabado muchas cosas".

Las palabras de la artista londinense han sonado a cambio, pero han sido las siguientes declaraciones las que han levantado las suspicacias de los más exigentes: “Con toda honestidad, quizás no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar, pero no tengo prisa en estrenarlo”.