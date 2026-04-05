Rosalía se despide de Madrid con el 'LUX TOUR': las imágenes más impactantes de su último concierto

Rosalía en el último concierto del 'LUX TOUR' en Madrid | Sharon López

Rosalía le dice adiós al Movistar Arena de Madrid tras actuar cuatro noches —el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril— y reunir a casi 70.000 espectadores. Así, el LUX TOUR se despide de la capital española antes de sus dos conciertos en Lisboa y los cuatro en Barcelona, que tendrán lugar del 13 al 18 de abril en el Palau Sant Jordi.

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acudido a este cuarto y último concierto del LUX TOUR en la capital española y ha compartido su opinión en X: "Rosalía: el mejor concierto. ¡Maravillosa!". Además, la reina Letizia no ha querido perderse esta cita musical con Leonor y Sofía, según Marta Riesco.

Las imágenes de sus espectáculos han acaparado una gran atención mediática, pues la artista ha llevado a su propia fotógrafa para capturar la esencia de su espectáculo, dejando fuera al resto de reporteros gráficos. Ella es Sharon López, quien también ha trabajado para artistas como Judeline o Vetusta Morla.

¿Y cómo ha sido el último concierto de Rosalía en Madrid? Tal y como reflejan las fotografías de la noche, la artista se ha dejado llevar por la solemnidad, la euforia y la delicadeza de cada parte de su espectáculo, empezando por el ballet del primer acto. A través de la danza, la cantante representa su nacimiento.

Rosalía, en el inicio del concierto | Sharon López

El ballet, elemento protagonista del primer acto del 'LUX TOUR' de Rosalía | Sharon López

Rosalía bailando ballet | Sharon López

Rosalía y un bailarín en el 'LUX TOUR' | Sharon López

Rosalía en el cuarto concierto del 'LUX TOUR' en Madrid | Sharon López

Más imágenes de Rosalía con tutú | Sharon López

En el tercer acto, tras caer en el pecado, Rosalía busca el perdón con La Yugular, donde representa el frío con nieve. "Pero Rosalía no lo siente porque ya tiene el calor de Dios", cuenta el periodista Alejandro Burrueco a Europa FM.

La solemnidad, clave en el 'LUX TOUR' | Sharon López

En el intermedio del concierto, Rosalía se funde con su público para interactuar con algunos fans. Aquí, entre el tercer acto y el cuarto, la artista "va vestida como una menina, y eso es una referencia a que Velázquez estaba representado en su propio cuadro", nos dice Burrueco. "Ella sale de la obra para estar un rato con sus seguidores, que son los que han ido a verla".

Rosalía con un fan | Sharon López

Al final, con Magnolias, Rosalía representa su funeral tras morir en Focu 'ranni. Pero, gracias a las imágenes de sus conciertos, la artista será eternamente inmortal.