Los excompañeros de Sting en The Police demandan al artista

El guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland habrían denunciado a Sting ante los tribunales, acusando al artista de no haber hecho partícipes al resto de integrantes de The Police de los royalties y créditos de la canción Every breathe you take.

El legado del grupo The Police es casi tan largo como las listas de grandes éxitos que construyeron en los cinco álbumes que compusieron entre 1977 y 1984, cuando la banda se separó. Una trayectoria que ha situado a Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como Sting, Andy Summers y Stewart Copeland como tres de los iconos históricos de la música británica.

Sin embargo, décadas después de la disolución de la banda, varios medios apuntan a los problemas legales a los que se tendría que enfrentar Sting después de que el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland le hayan denunciado por una suma millonaria.

El diario británico The Sun fue el primero en dar la noticia, asegurando que los excompañeros habrían demandando al frontline de The Police por no haberles hecho partícipes de los royalties ni créditos de la canción Every breathe you take, un tema con el que, según indican, el artista recibiría unas 550.000 libras al año en royalties.

El mismo medio apunta a que esta cuestión "se venía gestando desde hacía tiempo" y se habría intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, aunque finalmente los abogados han llevado la reclamación a las autoridades británicas.

Hay que recordar que Every Breath You Take fue la quinta canción más vendida de la década y la más vendida ese año, además de haberse convertido en un clásico atemporal y sigue sumando reproducciones décadas después de su composición.