'Explota explota', la película sobre Raffaella Carrá en la Verónica Echegui mostró sus capacidades musicales

La noticia del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui este domingo 24 de agosto en Madrid a los 42 años ha ensombrecido la actualidad cultural española. Una intérprete que había destacado desde sus primeros trabajos, destacando la primera nominación al Goya por su protagonismo en Yo soy la Juani, del director Bigas Lunas (2006), demostrando su amplitud de registros hasta su último trabajo, la comedia A muerte, del director Dani de la Orden para Atresplayer.

Una versatilidad ante las cámaras con la que llegó a deslumbrar también en papeles musicales, como quedó patente en su participación en la película Explota explota (2020), el largometraje sobre el fenómeno Raffaella Carrá.

En el film, dirigido por Nacho Álvarez, Verónica Echegui interpreta a Amparo, la inseparable amiga de la italiana, interpretada por Ingrid-García Jonsson, y dejó algunas de las canciones más destacadas de toda la obra.

Unas capacidades musicales que demostró durante el rodaje, como indicó en la entrevista que realizó en Europa FM con motivo del estreno. "Me lo he pasado muy bien haciendo esta peli", explicó durante la charl, añadiendo que su adaptación al registro musical "fue bastante rápido, pero yo creo que ha quedado muy bien".

También participó en la banda sonora de la comedia romántica Book of Love, apareciendo en los créditos de Write the story of us, y tuvo un papel relevante en la composición de la atmósfera musical del cortometraje del que fue directora, Tótem Loba, junto con el productor musical Ed is Dead.