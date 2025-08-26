Taylor Swift evoca el espíritu del cabaret en la nueva portada alternativa de 'The Life of a Showgirl'

Los fans de Taylor Swift se ponían en alerta este lunes con la cuenta atrás iniciada por la cantante en sus rede sociales. ¿Llegaría al fin el primer adelanto de su esperado disco The Life of a Showgirl?

La respuesta no tardó en aparecer. La cantante sigue haciéndose de rogar y habrá que seguir esperando para escuchar alguno de los temas de su doceavo álbum de estudio, que estará disponible el viernes 3 de octubre.

La cuenta atrás era para presentar la nueva portada alternativa del disco, una edición limitada que desprende el espíritu de cabaret de otras anteriores y que estará disponible solo durante 48 horas o hasta fin de existencias.

Bajo el título The Tiny Bubbles in Champagne, Taylor Swift posa rodeada de enormes plumas rojas que cubren su cuerpo mientras luce un espectacular tocado de brillantes. La portada ofrece a su vez dos alternativas, una con las letras del título en color dorado y otra, en salmón.

Todas las portadas de 'The Life of a Showgirl'

La presentación de la nueva portada de The Life of a Showgirl ha tenido una respuesta positiva por parte de los swifties, que la han celebrado con un comentario similar al compartido en la presentación de las otras portadas alternativas. "Debería ser la portada oficial", escriben en relación a la criticada primera carátula. Repasamos esta y las otras seis portadas alternativas.

It’s Frightening

It’s Rapturous

It’s Beautiful

The Shiny Bug

Baby, That’s Show