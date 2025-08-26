La canción con la que Dani Martín firma su carta de despedida a Verónica Echegui

“Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor | Para que cuando cante llegar a tu corazón”, escribe Dani Martín al final de su carta de despedida a Verónica Echegui, su compañera en la película Yo Soy La Juanifallecida este domingo 24 de agosto a los 42 años a causa de un cáncer.

Los versos forman parte de la canción Como en un mar eterno, que Bigas Luna eligió como cierre de la película que supuso el gran debut cinematográfico de Echegui. El tema, compuesto por la cantante madrileña Hanna, suena al final de la cinta, cuando La Juani se despide entre lágrimas de Jonah poniendo fin a su historia de amor y desamor.

"Te voy a cuidar, te lo juro. Te voy a ser feliz te lo prometo", le dice Dani Martín prometiéndole que va a cambiar por ella: "Te quiero, coño". "Tú crees que me quieres pero te engañas y me engañas a mí. No, no", le dice La Juani antes de subirse al tren y dejar la ciudad. "No me digas que me quieras, no me lo digas nunca más, te lo suplico", continúa mientras empiezan a sonar los primeros acordes de Como el mar eterno. Dani Martín sigue hablando pero la música ya no deja oír su voz ni los sollozos de Verónica Echegui, que arranca el viaje entre lágrimas.

"Vane, no puedo más, la vida no es de color de rosa. Estoy creciendo, buscando algo y te juro que lo voy a conseguir. Me dejaré la piel, voy a ser actriz. Dejará de ser una niña pero seguiré siendo Juani", se oye la voz en off de Echegui dirigiéndose a su amiga justo al final de la película.

Emoción para Hanna y el vínculo con Rosalía

La canción Como en un mar eterno es un himno de libertad, la que persigue La Juani en la película y por la que deja a Jonna. Es un canto a seguir luchando por nuestros sueños y que ha inspirado a muchos jóvenes, como contó la propia Hanna en una entrevista. "Me gusta dar un mensaje positivo a todos esos jóvenes que no han tenido tanta suerte en la vida, como me pasó a mí, y el mensaje es: Sí se puede”, decía la artista para la que este tema también es muy especial. "Con esa canción me cuesta aguantar las lágrimas".

También para Rosalía es especial. La catalana la cantaba cuando aún no había iniciado su carrera musical y fue la que cantó cuando se presentó (sin éxito) al talent Tú sí que vale. Tenía 15 años y ya hacía gala de ese flamenco que ya corría por sus venas.

La letra de 'Como en un mar eterno' de Hanna

Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor

Para que cuando cante llegar a tu corazón

Para que cuando estés solo poder oírme

Como si se tratara de sirena, oírme

Siente la llama de la libertad

Y no tengas miedo para volar

Abre tu corazón extraño y miéntete a diario

Miente y di que no me quieres

Miente y di que no me quieres

Miéntete como haces siempre, miéntete

Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón

Yo la riego to' los días y le pregunto la razón

Todavía quiero que vuelvas porque le guardo mi amor

Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón

Yo la riego to' los días y le pregunto la razón

Todavía quiero que vuelvas porque le guardo mi amor

Porque le guardo mi amor

Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón

Yo la riego to' los días y le pregunto la razón

Todavía quiero que vuelvas

Siéntete como la flor de la alegría puesta en tu corazón

Yo la riego to' los días y le pregunto la razón

Todavía quiero que vuelvas porque le guardo mi amor