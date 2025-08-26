Taylor Swift anuncia su boda con Travis Kelce

¡La boda del año ya está aquí! Tras el reciente anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, la cantante Taylor Swift ha anunciado que se casará con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", ha escrito la autora de Cruel Summer en su perfil oficial de Instagram, añadiendo una imagen de la pedida de mano.

Una noticia que ha pillado por sorpresa a sus fans quienes, a pesar de la buena relación y complicidad con la que siempre se han desenvuelto, sobre todo en la reciente entrevista en la que Taylor Swift presentó su nuevo proyecto musical.

De hecho, sus múltiples anuncios en los que ha ido desvelando cómo eran las portadas alternativas para The Life of a Showgirl, no dejaban intuir que la cantante estuviese planteándose un hecho tan relevante.

Broche dorado a una historia de cuento

Para recordar los inicios de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce hay que remontarse al verano de 2023, cuando la aparición del jugador de los Kansas City Chiefs en el concierto de la gira The Eras Tour en el estadio en el que juega comenzaron a generar diversos rumores en torno a su vínculo.

De hecho, fue en el mismo estadio donde se produjo el segundo hecho relevante en cuanto a la notoriedad pública de su noviazgo, ya que Taylor Swift acudió a uno de los partidos de Travis Kelce acompañando a la propia madre del ala cerrada, y sus apariciones públicas en restaurantes o eventos no hacían sino confirmar veladamente el idilio.

Confirmación y beso para la historia

Ya en el mes de noviembre, Taylor Swift quiso dedicar uno de los momentos especiales de los conciertos de The Eras Tour cambiando la letra de Karma con "Karma es el tipo de los Chiefs que viene directamente a casa", un gesto claro de romanticismo al que se sumó su mención expresa a su pareja durante la entrevista que le realizó la revista Time al ser nombra Persona del Año.

Apenas unas semanas después, la pareja dejó una imagen para la historia de la NFL. Los Kansas City Chiefs se impusieron a los Baltimore Ravens y Taylor Swift saltó al campo para celebrar el triunfo junto a Travis Kelce y dejar la imagen de su primer beso público ante las cámaras.

Festivales y viajes

Desde entonces, Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en uno de los objetivos más perseguidos por los periodistas. De este modo, se ha podido ver a la pareja disfrutando de una tarde de cine, en el festival Coachella o en algunos de sus idílicos viajes.