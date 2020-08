Fallece Chi Chi DeVayne, estrella de 'RuPaul's Drag Race', a los 34 años

Chi Chi DeVayne, estrella de 'RuPaul's Drag Race', ha fallecido a los 34 años de edad, tal y como ha informado la revista Entertainment Weekly.

El pasado 15 de agosto, Zavion Davenport, nombre real de la exparticipante, informó que se encontraba hospitalizada. "Manténganme en sus oraciones. Regresaré pronto", escribió a sus seguidores.

El pasado mes de julio, la artista tuvo que ser ingresada por una posible insuficiencia renal, se le colocaron catéters en los riñones y en el corazón y explicó que debía someterse a diálisis.

En el año 2018, Chi Chi DeVayne fue diagnosticada de esclerodermia, una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a la piel y a los vasos sanguíneos, y puede afectar a otros órganos. Además, está considerada como una enfermedad rara.

Las redes se han llenado de mensajes de condolencias tras la triste noticia, que ha confirmado en Twitter cuenta oficial de 'RuPaul's Drag Race', programa en el que Chi Chi se convirtió en una de las favoritas de la octava temporada cuando interpretó 'And I'm Telling You I'm Not Going' de Jennifer Hollyday.