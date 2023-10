La familia de Ricardo Darín: su mujer Florencia, sus hijos Chino y Clara y su relación con Úrsula Corberó

Afamado director, productor y actor de cine, ganador de un premio Goya, estrella de la televisión y teatro... Podríamos dar una interminable lista de logros de Ricardo Darín, aunque para la mayoría de personas no es necesario gracias a su reconocida carrera que ha conseguido en ambas orillas del Atlántico.

El argentino comenzó en el mundillo cuando solo tenía diez años junto a sus padres -Ricardo Darín y Renée Roxana también eran actores- y desde muy joven probó las mieles del show business. Con solo 16 años, ya gozaba de una cierta estabilidad con varios papeles fijos en la televisión.

Nueve reinas, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, El baile de la Victoria, Relatos salvajes o Truman son algunas de las películas que le catapultaron a la fama y, como agradecimiento, España le concedió en 2006 la nacionalidad por sus "méritos especiales" debido a todos los films de habla hispana en los que ha trabajado.

Los focos le sonríen, los premios le sonríen, los fans le sonríen y, sobre todo, su familia le sonríe. Ricardo disfruta a los 66 años de un núcleo de seres queridos que lo apoyan y están para él en las buenas y las malas.

El matrimonio de Ricardo Darín y su mujer Florencia Bas

Aunque su primera relación seria fue con la actriz uruguaya Susana Giménez -estuvieron saliendo nueve años-, su romance más duradero comenzó en 1987. Ricardo todavía salía con la artista cuando conoció a una fan de 18 años llamada Florencia Bas. Era estudiante de Traducción y la chispa fue inmediata.

Su primer encuentro se dio en una pizzería de forma nada casual. Ella sabía que él la frecuentaba mucho y acudió con la esperanza de verlo y afortunadamente se dio el flechazo. Estuvieron saliendo durante cuatro meses y se casaron en 1988.

No ha sido todo camino de rosas y en varias ocasiones han tenido fuertes crisis. De hecho, en 1999 se separaron durante un tiempo, aunque terminaron reconciliándose.

"Era preferible poner distancia a quedarse aferrado a algo que no funcionaba porque ahí sí el deterioro hubiese sido inevitable. Nosotros tomamos distancia en el momento justo. Tan es así que ni siquiera llegamos a discutir. Fue todo muy amoroso", contaron a Clarín.

Ricardo Darín y Florencia Bas

Chino, el hijo actor de Ricardo Darín

Un año después de su boda, Ricardo y Florencia dieron a luz a su primer hijo Chino Darín (34 años). El joven ha seguido los pasos de su padre y también se dedica a la interpretación.

Debutó como actor en 2010 en la telenovela Alguien que me quiera y dos años después hizo su primera película En fuera de juego junto a Fernando Tejero. Como curiosidad, en esta Ricardo tuvo un breve papel y fue la primera vez que padre e hijo compartieron rodaje.

Hasta 2016, todos los proyectos en los que Chino trabajó fueron en Latinoamérica y su primer rol en España lo logró en el film La reina de España. Durante los últimos años, el argentino se ha movido entre los dos mercados.

Así es Clara, la desconocida hija de Ricardo Darín

En 1993, llegaba al mundo Clara, la primera hija de Ricardo. Ella también ha heredado el talento familiar, aunque ha preferido canalizarlo hacia el diseño huyendo de una vida bajo los focos. En una entrevista, explicó que le daba mucho miedo exponerse al público: "No soy de sentarme a estudiar textos. No puedo estar arriba de un escenario. Sufro de miedo escénico".

Con los años, fue superando sus miedos y en 2018 debutó como cantante en un evento en Buenos Aires interpretando tres clásicos: Route 66 de Rolling Stones, Valery de Amy Winehouse y Underneath it all de No Doubt.

Clara Darín estudió Bellas Artes y creó la firma de ropa Sarasa y posteriormente CxClara: "Voy probando lo que me divierte. No digo que por tener un título soy artista. No me gusta rotularme ni encasillarme en un lugar. Me divierte que si alguien cree que soy una cosa u otra me lo diga, pero yo no me lo creo", contó en la presentación de la colección.

En los últimos años, ha fundado otras dos empresas, una de ellas sobre creación de cerámicas y joyas: "Tuve la idea en mayo del año pasado y le propuse a mi madre que sea ella quien produzca las piezas".

Sentimentalmente, la hija del actor sale con Rodrigo, un abogado amigo de su hermano y del que no ha hablado mucho en público.

Qué une a Ricardo Darín con Úrsula Corberó

Chino Darín es el actual novio deÚrsula Corberó. Se conocieron en 2015 en el rodaje de La embajada, la primera serie española que protagonizaba el argentino. "Él es divino, no me había pasado nunca, estar trabajando y que surja así el amor, pero hay cosas que son inevitables, suceden, pasan y hay que tratarlas con naturalidad", reveló ella meses después.

En una entrevista en El Hormiguero, Ricardo Darín contó que pasó la cuarentena es su casa confinado tanto con su hijo como con su nuera. Describe la situación como "intensa en el mejor de los sentidos". "Fue una suerte que la pandemia los pillase de este lado, en realidad Úrsula quedo atrapada aquí porque tenía que volverse a España, pero no pudo porque se habían cancelado los vuelos", contó.

Chino y Úrsula pasaron dos meses en casa de Ricardo Darín, que afirmó que fueron una gran compañía y además de repartirse las tareas del hogar, tuvieron la suerte de poder conocerse más en profundidad al estar conviviendo 24 horas al día.

Desde entonces, el amor no ha dejado de ir a más y en 2022 tomaron la decisión de mudarse juntos a Barcelona.

La pareja feliz vivió uno de los momentos más blanditos a finales de 2022 en los Premios Platinos, cuando le preguntaron a él qué era lo que más le gustaba de España y respondió: "Mi mujer". Los reporteros quisieron que hablara más de la actriz y aclaró: "No puedo definirla. Si la defino, la limito".

Por ahora, no hay planes de boda o paternidad entre ellos.