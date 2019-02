Un fan confunde a Amber Heard con una conocida actriz española

La actriz Amber Heard ha compartido en Twitter una divertida anécdota con un fan, que le pidió un autógrafo en una foto suya... ¡Pero en realidad en la imagen no posaba ella! Se trataba de una conocida actriz española.

Es muy común entre los grupos de fans esperar a sus ídolos a las salidas de eventos, conciertos, llegadas al hotel... Los seguidores llevan toda la artillería: palos para selfies, bolis para autógrafos y posados de sus artistas favoritos para que éstos los firmen.

Pues bien, uno de los fans de Amber Heard se acordará para siempre de esta divertida anécdota que la actriz ha compartido en Twitter. Y es que meter la pata no es nada malo pero... ¿Confundir a tu ídolo con otra persona? ¡Menudo fail!.

Resulta que un seguidor hizo llegar a Amber un par de imágenes suyas para que las dedicase y firmase, pero cuando la actriz las observó con detenimiento, se dio cuenta de que la persona de la foto no era ella.

"Esta no soy yo, pero no te culpo. #AbajoelPhotoshop (No soy la persona de la foto)", escribió en la red social del pajarito junto a las fotos.

En menos de lo que canta un gallo, los fans españoles de Amber Heard se dieron cuenta de que se trataba de la actriz Amaia Salamanca, que la verdad es que en ese posado guarda un gran parecido con la actriz de 'Aquaman'. Esas imágenes pertenecen a su época en la serie 'Sin tetas no hay paraíso'.