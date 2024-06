Un fan denuncia a Madonna por "pornografía sexual" al verla masturbarse en sus conciertos

No es la primera denuncia a la que Madonna se enfrenta a raíz de su gira The Celebration Tour. Hace poco más de un mes, los abogados de la cantante solicitaban desestimar la demanda que le pusieron dos fans por el retraso de uno de sus shows en Nueva York. La intérprete de Hung Up salió dos horas tarde al escenario.

Ahora, la denuncia se compone en relación al contenido erótico del show. La cantante, que puntúa la sensualidad de sus bailarines y realiza coreografías subidas de tono, ha sido denunciada por "forzar" a un fan a presenciar "pornografía sin aviso" durante el concierto del Celebration Tour en Los Ángeles el pasado 7 de marzo. Además, añade que fue obligado a presenciar "topless de mujeres que simulaban actos sexuales", y señala que el concierto empezó con más de una hora de retraso.

Por todo esto, acusa a la artista de incumplimiento de contrato escrito, tergiversación negligente, imposición intencional de angustia emocional, publicidad engañosa, negligencia/imposición negligente de angustia emocional y competencia desleal.

El denunciante, Justen Lipeles, mantiene que la artista debería haber advertido sobre lo que considera una "frívola falta de respeto de Madonna a sus fans". Así lo informa The Independent, que señala que el joven ha pedido que se le devuelva el dinero de la entrada.

La artista, de 65 años, lleva a cabo un show de alto contenido sexual en el que simula incluso masturbarse y ser masturbada, pero eso no es ninguna novedad en la carrera de la artista.

En 1990, la cantante estuvo a punto de ser arrestada por simular autosatisfacerse durante una actuación de Like A Virgin en Toronto (Canadá)