Los discos más esperados de agosto: Karol G, Sam Smith, Alex Warren y otros estrenos

El verano no deja descanso a los artistas, que entre giras, festivales y estrenos siguen acercando su música a los fans.

Aunque los cantantes nacionales prefieren esperar a que se aleje el calor, artistas internacionales como Karol G, Sam Smith y Alex Warren están a punto de publicar sus nuevos álbumes. Por eso, desde Europa FM recopilamos en este artículo los discos de estreno más esperados de agosto.

7 de agosto: 'No me arrepiento de sentir tanto' - Karol G

Karol G sorprendió a finales de julio con el anuncio de un nuevo álbum inminente: No me arrepiento de sentir tanto, que verá la luz el viernes 7 de agosto apenas un año después de su anterior disco. Dio la noticia en un concierto y, posteriormente, confesó que se trata de un proyecto más "alternativo": "Este es un álbum que les abre a mis fans una puerta hacia una Carolina más íntima. [...] Prefiero sufrir porque viví demasiado, porque amé demasiado, porque me divertí demasiado, que no haber vivido esas experiencias. Estoy invitando a todos a ser un poco más dramáticos, un poco más intensos", dijo la colombiana para Elle.

14 de agosto: 'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers

La melancólica Phoebe Bridgers publicará el viernes 14 de agosto su tercer álbum de estudio, el primero en seis años: Lost Weekend. Este proyecto llega tras el éxito de la estadounidense como parte del grupo Boygenius, el cual comparte con Julien Baker y Lucy Dacus. Ahora, vuelve a retomar su carrera en solitario con un disco del que ya se conoce una de las 16 canciones: Lost Boys.

14 de agosto: 'BARAJA BENDITA' - Becky G

Becky G también lanzará disco el viernes 14 de agosto, en este caso, su quinto álbum de estudio: BARAJA BENDITA. "He pasado años dejando que la gente conozca a Becky G primero y dejar que descubran a ReBBeca más tarde. Este álbum deja de explicar la diferencia, con las dos Bs, tanto apareciendo como diciendo sus verdades", explicó la estadounidense al anunciar el disco, desvelando que el título es un juego con la letra B de su nombre. Cuenta con 17 canciones, entre ellas EPA, MARATHON y PATRONA.

21 de agosto: 'Hazel Eyes' - Sam Smith

Tres años después, Sam Smith regresa con un álbum nuevo titulado Hazel Eyes, el cual verá la luz el viernes 21 de agosto. "Es un relato sincero de cómo ha sido mi vida durante los últimos años y, al mismo tiempo, un refugio para cualquiera que lo necesite. Después de este disco, más que nunca, creo que el amor es una cura, que la música es un santuario y que la honestidad es mi estrella guía", dijo. Cuenta con 12 canciones, entre ellas Love Is A Stillness y Oh Mother.

21 de agosto: 'THRASHER' - Brandon Flowers

Brandon Flowers, el vocalista de The Killers, lanzará el viernes 21 de agosto su primer álbum en solitario en más de una década: THRASHER. Según Universal Music, el disco "cuenta con la participación de algunos de los músicos más reconocidos de Music City, entre ellos David Rawlings, el influyente y prolífico Bruce Bouton y Charlie McCoy, el legendario armonicista que aparece en los cuatro icónicos álbumes de Bob Dylan grabados en Nashville". El disco tiene 10 canciones, consideradas "las composiciones más personales y vulnerables de Flowers hasta la fecha".

28 de agosto: 'WILDCHILD' - Alex Warren

Por tercer año consecutivo, el estadounidense Alex Warren publica un disco: WILDCHILD verá la luz el viernes 28 de agosto con 13 canciones, entre ellas PASSENGER, FINE PLACE TO DIE y su éxito FEVER DREAM. Si aún no te suena su nombre, seguro que alguna vez has escuchado Ordinary. Según la descripción oficial, este proyecto es el más "vulnerable" y "luminoso" de su discografía: "Un proyecto crudo y cinematográfico inspirado en el apodo que le dio su difunto padre en la infancia. A través de una mezcla de baladas desgarradoras e himnos pop, el disco explora el duelo, el amor y la sanación, incorporando incluso grabaciones reales de la voz de su padre".

Fuera de agosto y a nivel nacional, Pablo López publicará su quinto álbum el 18 de septiembre bajo el título El cuarto. Además, David Bisbal lanzará el 2 de octubre Eternos, un disco que rinde homenaje a clásicos del pop romántico. Además, Álvaro de Luna tiene previsto lanzar su nuevo proyecto, Azulejos, después de verano, aunque se desconoce la fecha de estreno. Por su parte, Ana Mena sigue ultimando los detalles de su próximo álbum.