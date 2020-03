Se filtra el supuesto vídeo de Maluma haciéndole sexo oral a Ricky Martin

Imagen no disponible / Atresmedia

“Maluma haciéndole sexo oral a Ricky Martin”, así se llama el vídeo que se ha publicado en Youtube y que se está haciendo viral en las redes sociales.

Que Ricky Martin y Maluma grabaran juntos el hit 'Vente Pa’Ca' hizo saltar los rumores sobre un supuesto romance entre ambos artistas.

En las imágenes vemos a un hombre muy parecido a Maluma haciendo sexo oral a otro hombre, el cual, muchos dicen que es Ricky.

Grabación del vídeo en el que supuestamente Ricky Martin y Maluma tienen sexo oral / Internet

Tanto Maluma como Ricky han hablado sobre estos rumores y han desmentido por completo que ellos sean los protagonistas del vídeo, a pesar de haberlo negado en su momento.

Ricky explicó enfadado en el programa de radio, El Zol: "Ese tema me da risa. Es ese 1% de personas que transmite mala energía y que, además, amenaza tu privacidad. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira".

Por otro lado, Maluma no se ha quedado callado asegurando en el espacio “El vacilón de la gatita” que, “No soy gay, no tengo una relación con Ricky Martin. Amo a las mujeres”.

Además, enfadado, quiso quitarse de encima los rumores “engañosos” centrándose en otras cosas verdaderamente importantes. “La gente debe de centrarse en mi fundación, en mis proyectos y todo lo que estoy haciendo en América Latina”.

AQUÍ se puede ver una grabación del vídeo filtrado en Youtube.