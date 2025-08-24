Amaia y Carolina Durante cantan juntos su colaboración 'Perdona (Ahora Sí Que Sí)' | Europa Press/Getty

Que Amaia y Carolina Durante, especialmente su vocalista Diego Ibáñez, mantienen una gran relación es una evidencia. Las muestras de apoyo constantes entre artistas, que no dudan en dedicarse elogios públicos en cada ocasión que se les presenta, han dejado patente que entre la navarra y los madrileños existe una gran amistad.

Fruto de esta buena sintonía surgióPerdona (Ahora Sí Que Sí), la colaboración entre Carolina Durante y Amaia Romero de 2018 y cuya interpretación en directo ha sido uno de los momentos más destacados del Cooltural Fest que se está celebrando en Almería.

Su coincidencia en el cartel en turnos consecutivos ya habían levantado las sospechas ante la posibilidad de que cantasen la canción en directo. Unas elucubraciones que, finalmente, se han hecho realidad ante el emocionado público que se ha dado cita en el festival.

Se trata de una de las canciones favoritas de los fans de ambos iconos del pop en España y que, además, cuenta con la colaboración de Marcelo Criminal como responsable de la letra.

Un protagonismo lírico que se vio correspondido en el divertido videoclip de la canción, publicado en 2018 y en el que Amaia apenas aparece en una suerte de videollamada en escena.