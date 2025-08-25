La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo 24 de agosto en Madrid a los 42 años. La noticia la ha adelantado en exclusiva El Mundo tras hablar con fuentes de su entorno. Al parecer había sido ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por un cáncer, según señala el diario El País, que no da más detalles del diagnóstico ni de cuándo se produjo. El Mundo, por su parte, indica que el fallecimiento se ha producido tras una larga enfermedad.

La Unión de Actores también ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales con un escueto mensaje: "Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz".

La actriz nacida en 1983 saltó a la fama por interpretar a La Juani en la película Yo soy la Juanidel director Bigas Lunas (2006), que le valió su primera nominación al Goya, y desde entonces ha trabajado sin descanso desarrollando una carrera muy versátil con personajes complejos y muy diferentes. Su último trabajo fue la comedia A muerte, del director Dani de la Orden para Atresplayer.

Precisamente al hilo de este estreno, la actriz concedió una entrevista en la revista Fotogramas en la que compartió su visión sobre la muerte. "Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento". También [durante el rodaje] hablábamos de que hay muchos casos de doctores, científicos, de personas que se han muerto y que luego han vuelto a la vida. Hay testimonios que así lo relatan y parece que hay un después, pero no lo sé. No podemos negarlo, pero que cada uno haga lo que quiera con estos testimonios", señaló.

La actriz recibió cuatro nominaciones a los Premios de la Academia de Cine por su trabajo interpretativo en las películas Yo soy la Juani (2007), El patio de mi cárcel (2009), Katmandú, un espejo en el cielo (2012) y Explota, Explota (2021), aunque finalmente obtuvo el cabezón como directora: en 2023 ganó el premio Mejor corto de ficción en 2023 por Tótem Loba. Le dedicó el premio a su entonces pareja, el también actor Álex García, del que se separó en 2023 tras 13 años juntos.

"Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. ¡Cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo", le dijo al alzar el premio.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Verónica Echegui y Álex García? La pregunta que te harás tras su discurso en los Goya | Gtresonline

En 2024 participó en la serie Citas Barcelona y las películas Justicia Artificial y Yo no soy esa.

En su palmarés suma otros premios como la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por Seis puntos sobre Emma (2012) y El menor de los males (2007) y a Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Milán por Yo soy la Juani (2007). Por esta película también recibió el premio Sant Jordi y fue reconocida en los Barcelona Film Awards.t

Los premios Gaudí reconocieron su trabajo como actriz de reparto en 2021 por L'ofrena y como protagonisa en 2012 por Katmandú, un espejo en el cielo. En 2021 se llevó el premio Feroz a Mejor actriz de preparto por Explota, explota, la película sobre Raphaela Carrà.

La noticia de su muerte deja un gran vacío en el español. Un talento al que todavía le quedaba mucho por dar y por hacernos disfrutar.