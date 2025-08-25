Harry Styles y Zoë Kravitz, pillados en Roma

El foco de la prensa del corazón está puesto en Zoë Kravitz. Si hace unos días la actriz protagonizaba titulares junto a Austin Butler, este lunes lo hace con Harry Styles.

La intérprete de 36 años ha sido pillada paseando por el centro de Roma del brazo del cantante de 31. La actriz de Batman y el intérprete de Water Melon fueron fotografiados este domingo paseando relajados sin importarles los focos de los curiosos que, como se puede ver en las imágenes, se giraban a su paso.

La sorpresa ha sido por partida doble. Por un lado porque no se conocía vínculo entre ambos y por otro, porque hace solo unos días se filtró un vídeo de la actriz junto al actor Austin Butler, su compañero en Atrapado robando, de Darren Aronofsky, derrochando complicidad en un bar de París.

Zoe Kravitz, Austin Butler y Harry Styles, solteros recientes

Las imágenes de Zoe Kravtiz, ya sea con Harry Styles como con Austin Butler, llegan solo unos meses después del fin de su compromiso con Channing Tatum. La hija de Lenny Kravitz y el actor de de Magic Mike anunciaron el fin de su relación en octubre de 2024 tras tres años juntos y un compromiso de boda. Al parecer, tomaron esta decisión porque sus agendas eran demasiado exigentes y les resultaba muy complicado compaginar su vida laboral y personal.

Por otra parte, Harry Styles lleva oficialmente soltero desde mayo de 2024 cuando terminó su romance con la también actriz Taylor Russell. Estuvieron casi un año juntos.

La separación más reciente fue la de Austin Butler y Kaia Gerber, la modelo hija de Cindy Crawford. En enero de 2025 saltó la noticia del final de la pareja que llevaba junta desde diciembre de 2021. Según publicó TMZ, la ruptura se produjo a finales de 2024. En esa época, la modelo había sido fotografiada junto a Marcello Hernandez, estrella de Saturday Night Live. Se desconoce si fue la causa.