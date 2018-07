Gala One-Hit Wonder en Tu Cara Me Suena

La última gala de Tu Cara Me Suena se llenó de caras desconocidas. Un homenaje a todos aquellos artistas fugaces que dieron con la clave del éxito una sola vez, con una sola canción. Edurne ganó imitando a 4 Non Blondes , pero también tuvimos a Glenn Medeiros , Dinio , Coyote Dax , Estefanía de Mónaco o Vanilla Ice .

TU CARA NO ME SUENA DE NADA

Las galas temáticas en Tu Cara Me Suena no dejan de sorprendernos. La paradoja de esta semana está precisamente en el título. Sus caras no resultaban conocidas. Fueron imitaciones de artistas que llegaron a lo más alto con una canción, para luego descender a la misma velocidad con la que subieron. La ganadora de esta gala fue Edurne, interpretando What's up de 4 Non Blondes. Parece que el moreno le sienta bien a Edurne, que ganó también la pasada gala imitando a Evanescence.

Xuso Jones resucitó una de las canciones que más impacto tuvo en los 80's. ¿Quién conoce más canciones de Glenn Medeiros que 'Nothing's gonna change my love for you' que no sea su adaptación al español 'Nada cambiará mi amor por ti'?

Santi Rodríguez se ha puesto en la piel del cubano más famoso y televisivo de la última década, Dinio. El concursante de Tu Cara Me Suena interpretó el gran éxito del que fuera marido de Marujita Díaz 'Hasiendo el amor'. Además Santi Rodríguez asegura tener cosas en común con el cubano...

Ángela Carrasco se metió en la piel del cantante con sombrero más sexy de los últimos años, Coyote Dax. La concursante de Tu Cara Me Suena debía cantar en la gala 13 el éxito que nos hizo bailar a todos durante un verano al compás de tacón y punta, Ángela Carrasco canta 'No rompas más'

Mención especial se merece el invitado de esta semana: Pablo Puyol. El actor y cantante se ha metido en la piel de Vanilla Ice. Nos ha sorprendido a todos cantando "Ice, ice baby".

