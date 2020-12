George Clooney, hospitalizado tras perder 11 kilos para 'The Midnight Sky': "No me estaba cuidando"

Geoge Clooney ha desvelado que e stuvo hospitalizado antes de empezar el rodaje de The Midnight Sky , su nueva película. El actor y director perdió más de 11 kilos en muy poco tiempo para preparar su personaje, lo que derivó en fuertes dolores de estómago a causa de una pancreatitis.

Geoge Clooney dirige y protagoniza The Midnight Sky, donde da vida a un astrónomo con cáncer que se se encuentra en una remota estación en mitad de la nieve intentando contactar con la tripulación de una nave espacial que regresa.

Para preparar este papel, Clooney se sometió a una estricta dieta para perder mucho peso en muy poco tiempo, lo que ha perjudicó gravemente su salud: "Creo que estaba esforzándome demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", ha explicado al diario Mirror.

Este estado de salud hizo que tuvieran que hospitalizarlo pocos días antes del inicio del rodaje, debido a unos fuertes dolores de estómago a consecuencia de una pancreatitis, enfermedad que puede ser mortal.“Tardé unas semanas mejorar y como director no es tan fácil porque necesitas energía", explica.

“Estábamos en este glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera mucho más difícil. Pero la verdad es que ayudó con el personaje. Esto es más grande que cualquier cosa que haya hecho antes", añade.

En la misma entrevista, el actor de 59 años explica que además de perder mas de 11 kilos para meterse en la piel del astrónomo enfermo, también dejó de afeitarse, algo que le encantaba a su hijo Alexander:" Me dejé una barba larga y horrible y a mi hijo le encantaba porque escondía cosas de las que yo no sabría hasta que llegara al trabajo y yo decía: 'Oh, hay una piruleta atascada en mi barba'", bromea.

Eso si, asegura que tanto su mujer Amal como su hija Ella agradecieron que se afeitara al finalizar el rodaje.