Graban a Lola Indigo bailando en la playa sin saber que es ella: "¿Has visto cómo se baja la pava?"

Lola Indigo es una de las artistas del momento no solo por sus canciones si no por las impresionantes coreografías que se marca junto a sus bailarinas.

Para 'Trendy', su nuevo single, la artista ha preparado un impresionante baile que ya está siendo todo un éxito en TikTok. Ella misma se ha grabado bailándola en una playa de Ibiza junto a dos de sus bailarinas pero lo que se ha vuelto viral no ha sido este vídeo en sí,si no el divertido 'making of' involuntario de otras chicas que se encontraban en la misma playa.

El vídeo que está arrasando en la red empieza con el vídeo publicado por la propia artista haciendo su coreografía y después se ve la misma escena, desde un lateral grabada por otras chicas.

En este vídeo se escuchan los comentarios de un grupo de amigas alucinando con lo que están viendo "¡Van súper coordinadas!", "¿Pero estas son españolas?", van comentando hasta que ven un paso de Mimi bajando al suelo "¡Ostia! ¿Has visto cómo se ha bajado la pava?", "¿Se ha caído?", comenta la otra. "No, para mover el culo"; es el divertido diálogo comentando el baile.