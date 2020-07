Lola Índigo y RFVF protagonizan una de indios y vaqueros en 'Trendy'

Con una base tan machacada como la de 'Ya no Quiero Na' y un particular videoclip de indios y vaqueros 2.0, Lola Índigo y RFVF buscan colarse en los primeros puestos de las listas y regar musicalmente un verano sin perreo en las discotecas.

Lola Índigo repite una vez más la fórmula que le ha funcionado otras veces para conseguir que el tema despegue tanto o más que la última, '4 Besos' junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt. Más desapercibidas pasaron 'Problema' junto a Mala Rodríguez o el remix de 'Lento' con Boro Boro y MamboLosco.

El videoclip del tema producido por David Marley ha sido rodado en el Oasys MiniHollywood de Almería, el set que tanto se utilizó en los 60 y 70 para películas del Oeste.

LETRA DE TRENDY

.

[Intro: Lola Indigo & Rvfv]

Na-na-na, na-na-na-na-na-na, jeje

Rv, ma' (Eh)

Fv, ma'

Lola Indigo

Ah, ah, ah, ah

[Verso 1: Rvfv & Lola Indigo]

Yo tengo todo lo que necesita' (Ey)

Tú 'tás dura, mami, con esa carita (Eso es)

Solo con mirarte hago que te desvista' (Wuh)

Menéame ese culo en medio de la pista

Yo tengo todo lo que necesita'

A ese cuerpo no hay quien se resista

No te hagas la tonta, yo sé que tú eres lista

Menéame ese culo en medio de la pista (Díselo)

[Estribillo: Rvfv, Rvfv & Lola Indigo]

Cuando ella pasa, to's la vocean

Pero ninguno de ello' le vale

Todo' la miran si lo menea

Cuando ella arranca, no hay quien la pare

Cuando ella pasa, to's la vocean

Pero ninguno de ello' le vale

Todo' la miran si lo menea

Cuando ella arranca, no hay quien la pare

[Verso 2: Lola Indigo]

Tú te crees que eres trendy (Trendy)

Pero yo soy superFendi (Ey)

Quiere' de mi plato, pero yo ya me lo comí

Baby, si me necesitas call me

Si te gusta el tema espérate que salga el remix

Mi-mi-mi, mi-mi-mi-mi-mi-mi

Me llama "Dolores" porque Lola suena chic (Lola)

Niño de barrio pasaba de mí

Ahora viene detrás porque el dinero suena chin-chin

Dura, fuerte, resplandeciente

Métete aquí abajo, verás qué rico se siente

Me dice: "Mala, perra indecente"

Piensa como ellos porque al final todos mienten

[Puente: Rvfv & Lola Indigo, Rvfv]

Dime lo que tú quieres de mí

Yo quiero besarte y quiero hacerte sentir

Deja a tus amigos, ven, vámonos de aquí

Que nos vamos a escapar juntitos pa' Medellín

[Estribillo: Rvfv & Lola Indigo]

Cuando ella pasa, to's la vocean

Pero ninguno de ello' le vale

Todo' la miran si lo menea

Cuando ella arranca, no hay quien la pare

Cuando ella pasa, to's la vocean

Pero ninguno de ello' le vale

Todo' la miran si lo menea

Cuando ella arranca, no hay quien la pare

[Verso 3: Rvfv]

Oye-oye, mami, no sé qué me está dando (Me está dando)

Fue que me robaste el corazón y no sé cuándo (Y no sé cuándo)

Cuando ella pasa, yo me quedo mirando

Y ella me tira un beso y después sigue bailando (Muah)

Ojo-ojos verdes con el pelo largo (Ay)

Su cara gitana me está enamorando

Le gusta el reggaeton y a mí me gusta cantarlo (Olé)

Pero si hace falta, prima, te canto un fandango, ey

Asesina, ven, pégate pa' acá

Y menéame ese culo, que lo quiero ver vibrar

Cuando tú lo mueves, yo no me puedo aguantar

Y cuando te me trepas encima, mami, oh my God (Ay)

[Estribillo: Rvfv & Lola Indigo]

Cuando ella pasa, to's la vocean

Pero ninguno de ello' le vale

Todo' la miran si lo menea

Cuando ella arranca, no hay quien la pare

Cuando ella pasa, to's la vocean

Pero ninguno de ello' le vale

Todo' la miran si lo menea

Cuando ella arranca, no hay quien la pare

[Conclusión: Rvfv & Lola Indigo]

Mi-mi-mi, mi-mi-mi-mi-mi-mi

Rvfv (Eh)

Mi-mi-mi, mi-mi-mi-mi-mi-mi (Lola Indigo)

Rompien- rompiendo en la base, David Marley