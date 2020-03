Green Day invita a un fan a subirse al escenario y acaba tocando con ellos

El sueño de muchos fans es conocer a su ídolo, son pocos los que lo consiguen y lo más probable es que los afortunados no olviden jamás el momento de estar cerca de su cantante favorito. Pero hay seguidores que logran llegar más allá y acaban subiéndose al escenario para formar parte de la banda, como le pasó a Thomas Bulvan, un joven estadounidense.

Durante el último show de Green Day en Chicago (Estados Unidos), el cantante del grupo, Billie Joe Armstrong, subió al escenario a Thomas Bulvan, uno de sus fans que había acudido al concierto con un cartel en el que ponía "Puedo tocar todas las canciones del disco Dookie".

Thomas Bulvan, que en su perfil de Instagram publica vídeos donde toca temas de la banda californiana, acompañó a sus ídolos, demostró que es todo un experto con la guitarra y formó parte de la banda durante la canción When I Come Around.