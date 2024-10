La guerra entre Puff Daddy y 50 Cent: la historia de su enemistad

Puff Daddy se ha convertido en el objetivo número uno de la actualidad en Estados Unidos tras conocerse algunos datos de la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer si ha cometido delitos como abuso sexual, tráfico de personas y tráfico de drogas.

Diferentes revelaciones se van haciendo públicas como un goteo de información, apuntando directamente a la comisión de varios delitos que están consternando a la opinión pública.

En este contexto, el rapero Curtis James Jackson, más conocido como 50 Cent, ha sido uno de los primeros en volcar toda su ironía para insinuar la veracidad de las acusaciones, incluso llegando a asegurar que produciría un documental en el que se narrarían las tropelías de Puff Daddy, aunque todavía no se ha confirmado el proyecto.

Cuentas pendientes desde 2006

Sin embargo, el beef entre Puff Daddy y 50 Cent se remonta varias décadas atrás. El primero de los episodios de este enfrentamiento se produjo en 2006 a través de la canción The Bomb, en la que el de South Jamaica asegura que el productor y dueño de Bad Boy Records conoce la identidad del asesino de The Notorious BIG.

Dice la letra: "Who shot Biggie Smalls? We don’t get ‘em / They gonna kill us all […] Man, Puffy know who hit that n***" ("¿Quién mató a Biggie Smalls? / No los tenemos / Nos van a matar a todos […] Tío, Puffy sabe quién mató a ese n***").

Sin embargo, habiéndose realizado varias investigaciones al respecto, Puff Daddy siempre ha negado su implicación en los hechos y no existen pruebas que apunten en esa dirección, por lo que el productor siempre ha asegurado que se trata de acusaciones falsas.

Batalla de vodka

En el ánimo de diversificar sus negocios, ambos raperos han apostado por la producción de una marca propia de vodka. Puff Daddy creó Ciroc en 2007 y 50 Cent comenzó a colaborar con Effen Vodka en 2014.

Sin embargo, las palabras del autor de Many Men siempre han sido muy duras con respecto a su competidor. "El de Puff ni siquiera es vodka. Es uva [y] dice 'hecho con vodka', ¿sabes?", explicó 50 Cent en una entrevista de 2018. “[Effen] está hecho con trigo de Holanda y destilado cinco veces, así que tiene mucho menos azúcar, es la forma correcta. Al rato te va a doler la cabeza por acabarte la botella llena de Ciroc".

Unas compras que no gustaron a 50 Cent

Además de llamarle "afeminado", 50 Cent afirmó que Diddy se ofreció una vez a llevarlo de compras. "Me dijo algo hace mucho tiempo, en la boda de Chris Lighty. Me dijo que me llevaría de compras. Me di la vuelta y le dije: '¿Qué acabas de decir? Me voy a cambiar de lugar, amigo, antes de que haga algo. Vas a hacer que arruine la boda'. No. Eso es algo que un hombre le dice a una mujer", recordó 50 Cent en el programa Drink Champs.

Unas cuestionables declaraciones en las que, además, añadió aún más toques incorrectos. "Cuando [Puff Daddy] dice cosas, ni siquiera sabe que lo que dice; es como afeminado. Le dice a Fabolous: 'Tú y yo, tenemos que irnos de fiesta'. ¿De qué estás hablando? Cuando me dicen eso me siento un poco incómodo".

Puff Daddy: "¿No véis que me quiere?"

La realidad es que Puff Daddy nunca ha querido entrar en un enfrentamiento con 50 Cent y siempre ha intentado mostrarse conciliador con respecto a su némesis. "Me quiere", aseguró el productor en el programa de radio The Breakfast Club. "¿No véis que me quiere? ¿De verdad creéis que eso es odio? Sabéis que me quiere".

"Podríamos ser amigos, pero él no quiere ser mi amigo", explicó con ciertas dosis de sarcasmo. "Quiero ser su amigo para poder enseñarle todo lo que sé y que se convierta en una mejor máquina para ganar dinero, ya que yo soy la número uno del mundo. [...] Oye, 50, por favor, sé mi amigo. 50, me estás rompiendo el corazón. Curtis, por favor, sé mi amigo. Por favor".

La redada de marzo

El primer episodio público de esta última investigación sobre Puff Daddy tiene su origen en la redada que llevó a cabo el FBI en las propiedades de Diddy en marzo de 2024. "Eso no lo hacen a menos que tengan un caso sólido", escribió 50 Cent en sus redes sociales, adjuntando imágenes de la operación.

Una fórmula, la de incendiar las redes, que el rapero ha seguido empleando conforme se ha actualizado la información al respecto de Puff Daddy. "Aquí salgo disfrutando de buena compañía con @thedrewbarrymoreshow y no tengo mil botellas de lubricante en casa", escribió en referencia al alijo de gel para bebés que encontraron en una de las redadas.