Lil Rod, 50 Cent, Katt Williams... Los famosos que sospechaban de Puff Daddy

El rapero Puff Daddy está protagonizando uno de los mayores escándalos de abuso de la industria de la música. El estadounidense fue detenido el pasado mes de septiembre por tres delitos: conspiración para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y trata de blancas para ejercer la prostitución.

¿Qué decían algunas personas de su alrededor sobre él antes de la mediatización de su detención?

Lil Rod

El productor Lil Rod, que trabajó con Puff Daddy para su disco The Love Album: Off the Grid (2023), acusó legalmente al rapero por manipularlo y exponerlo a varios delitos. Los abogados de Diddy respondieron con una moción de desestimación, alegando que sus acusaciones son "ficción".

Por su parte, Lil Rod habló de Puff Daddy en una entrevista con Rolling Stone publicada a finales de agosto de 2024. En ella, dijo: "Es un monstruo. [...] Hará lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. No acepta un no por respuesta. Él mismo [me dijo]: 'Voy a darle una bofetada a mi mamá'. Cualquiera que pueda decir eso, incluso en broma, es un monstruo. No es un juego".

En su demanda, Lil Rod pide una indemnización de 30 millones de dólares por "su agresión sexual, ser obligado por Combs a participar en actos sexuales, ser obligado a solicitar trabajadoras sexuales, ser drogado, humillado y manoseado", según señala The Hollywood Reporter.

Lil Rod | Getty Images

50 Cent

El rapero Curtis Jackson, nombre real de 50 Cent, no se había pronunciado públicamente acerca de sus sospechas de las conductas ilegales de Sean Combs hasta que no comenzaron las denuncias, pero no tardó en ponerse manos a la obra con las primeras acusaciones públicas.

Fue el propio 50 Cent quien reveló sus intenciones de producir un documental sobre el caso en diciembre de 2023, cuando Cassie Ventura, expareja de Puff Daddy, le demandó por abuso sexual.

En ese momento, 50 Cent compartió a través de redes sociales un vídeo del rapero Mark Curry en el que este aseguraba que Diddy drogaba a mujeres con botellas de champán en las fiestas que celebraba.

Ahora estaría produciendo un documental sobre las presuntas agresiones y violaciones de Puff Daddy. Así lo ha informado Variety, que asegura que todos los beneficios del documental irán destinados a apoyar a las víctimas de agresiones sexuales.

Con este proyecto, el rapero quiere que su producción sea el altavoz de la gente que ha sufrido en manos de P. Diddy, y así reza el propósito del documental: "Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los fragmentos que se han visto hasta ahora".

"Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son perturbadoras, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es toda la historia del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura", dice.

Curtis Jackson (50 Cent) | Getty Images

Katt Williams

El cómico y rapero estadounidense Katt Williams también vio venir todo lo que se le venía a Sean Combs.

En el caso del humorista, su opinión la dio en enero de 2024, pero sus comentarios se viralizaron un par de meses después, cuando Combs se enfrentó a una nueva redada de la Policía en sus casas de Miami y Los Ángeles como parte de una investigación en curso sobre tráfico sexual.

El cómico estadounidense opinó sobre Diddy y expuso su comportamiento: "He tenido que rechazar cincuenta millones de dólares cuatro veces, solo porque tengo que proteger mi integridad y ese agujero virgen del que te hablé porque P. Diddy quiere festejar, y tienes que decirle que no".

"Tienes que decirle que no. Yo lo hice. Tengo las pruebas de todo", defendió Williams.

Otras declaraciones

Algunos famosos que acudían a las fiestas de Puff Daddy han revelado mínimos detalles sobre ellas.

El actor Ashton Kutcher dijo en 2019: "Tengo mucho que no puedo contar". Por su parte, el emprendedor Damon Dash acudió en una ocasión a uno de estos eventos, y recientemente ha asegurado que lo que ocurría en ellas era "un misterio" para él, "igual que lo eran para todo el mundo". En la misma línea se mantiene el rapero Jay-Z: "Nunca he estado en las salas de las que habla la gente, y nunca supe que existieran", asegura.

Por su parte, Khloé Kardashian también dijo sobre una de esas fiestas que "la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda" en una conversación distendida, la cual incide en los rumores de que Puff Daddy hubiera abusado de Justin Bieber cuando era pequeño.