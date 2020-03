Hailey Baldwin desvela qué detalle vio Justin Bieber en ella que propició que saliesen juntos

Es la segunda vez que Hailey Baldwin acude al programa The Tonight Show y esta vez ha desvelado una divertida anécdota relacionada con su anterior visita y con el inicio de su relación con Justin Bieber.

La historia de Hailey Baldwin y Justin Bieber se remonta a años atrás, cuando el cantante de Baby daba sus primeros pasos en la música. La modelo, sobrina del actor Alec Baldwin, era tan fan de Justin Bieber como cualquier adolescente. En sus redes sociales escribía mensajes apoyando el noviazgo del cantante con Selena Gomez, mensajes que hace tiempo que borró. Probablemente ni siquiera Hailey se imaginase las vueltas que iba a dar su vida.

La primera vez que se apuntaba a un posible affair entre Justin y Hailey, el cantante todavía salía oficialmente con Gomez, por lo que la relación nunca llegó a consolidarse. Las traiciones de Justin a Selena eran evidentes pero los artistas quisieron darse varias oportunidades hasta que decidieron poner punto y final a su relación.

Ahora ha sido la propia Hailey la que ha desvelado cómo después de ese supuesto affair Justin volvió a contactar con ella. Lo explicó durante su entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Era la segunda vez que la modelo acudía al programa, y lo curioso es que su primera aparición en el late night tuvo mucho que ver en esa llamada de Justin.

"La última vez que viniste, abriste una botella de cerveza con tus dientes. Fue la cosa más rara del mundo, te llevaste una ovación. Fue increíble", recordaba Fallon ante una sonriente Hailey.

"Hay otra historia divertida sobre este momento. La mañana siguiente, después de que la entrevista saliera, recibí una cierta llamada de cierta persona", arrancó Hailey. "Me dijo algo así: '¿Cómo estás? Te vi anoche en el programa de Jimmy Fallon. Estuviste realmente genial. Me encantó el truco que hiciste, no tenía ni idea de que pudieses hacer eso. Moló'".

"Ahora estoy casada a esa persona. Siento que Jimmy es un poco culpable de ayudarnos a reconectar. Esa es la verdad", terminó Hailey, que hizo las delicias del público, hambriento de detalles sobre la relación de Hailey y Justin.