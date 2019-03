Halsey habla de su endometriosis y desvela que ha sufrido 3 abortos

Fue en el 2018 cuando la cantante Halsey decidió contar que sufría endometriosis. Lo desveló durante la Blossom Ball y poco después lo comentó con Ellen Degeneres en su programa. Su objetivo era darle visibilidad y normalizar la situación de las mujeres que lo sufren. La endometriosis es una enfermedad por la cual el tejido del útero crece fuera de éste, provocado dolores al desprenderse.

Ahora, a través de Twitter, la cantante ha desvelado algunos detalles sobre cómo ha cambiado su vida a raíz de la enfermedad. La cantante ha confesado que ha sufrido tres abortos.

Todo comenzó cuando un seguidor la acusó de utilizar su enfermedad para dar pena y hacerse notar. Enfurecida, la cantante respondió con un duro y directo tuit que ahora está eliminado. "Tengo endometriosis. He tenido tres abortos espontáneos, cuatro cirugías, estoy adolorida casi todos los días de mi vida, y he donado más de $300 mil dólares para investigación y apoyo. No intento ser peculiar ni diferente. Sólo estoy intentando normalizar una enfermedad que casi no es discutida".

Así, la cantante pone freno a cualquiera que cuestione su estado de salud y sus intenciones, que no van más allá de normalizar la enfermedad y solidarizarse con las mujeres que la sufren.