¿Han vuelto Karol G y Anuel AA? Las pistas que despiertan los rumores de reconciliación

Era el año 2018 y Karol G y Anuel AA se convertían en una de las parejas más seguidas de la música latina. Sus románticas declaraciones en las redes sociales, los sensuales temas en los que colaboraban como Secreto o Culpables y la pasión que derrochaban los posicionaron en el punto de mira de sus seguidores, que celebraban cada paso que daban en su relación.

Sin embargo, después de casi tres años de amor, el puertorriqueño y la colombiana anunciaban su separación en febrero de 2021.

"Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó", decía la artista en sus redes sociales, donde desmintió que hubiese terceras personas involucradas en la ruptura.

La ruptura de Anuel AA y Yailin

Karol G le deseaba lo mejor a Anuel para el futuro y pronto este comenzó a salir con Yailin, una joven dominicana con la que mantuvo un romance hasta hace poco.

Y hablamos en pasado porque según las teorías que manejan los seguidores de este trío, Anuel AA y Yailin habrían roto. Un pequeño texto con indirectas muy claras publicado hace solo unos días en el perfil de la joven sería la prueba definitiva: "No entiendo cómo puedes ser tan poco hombre; si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, dañando y dañando personas, yo me entregué al 100%, dónde tú eras un 20%. Todo venimos de abajo bicho. ¿Quién dijo que solos no se puede?".

De esta manera, después de numerosas declaraciones de amor, pétalos de rosas en la habitación y extraordinarios regalos, Anuel AA y Yailin ponían punto y final a su relación. El pasado 11 de junio se daban el 'sí, quiero' en el juzgado.

La risa de Anuel AA, ¿en un directo de Karol G?

La pista más clara que tienen los seguidores de Karol G y Anuel sobre la reconciliacióm es un fragmento de una de las últimas conexiones en directo por Instagram.

En un momento en el que la artista sale del plano de la cámara, se escucha una risa masculina que muchos han identificado que pertenece a Anuel. De ser cierto, podría significar que la pareja ha retomado su relación después de más de un año separados.

"Con borrar unas fotos no se borra la historia"

Otro movimiento extraño podría confirmar que la pareja se ha dado una segunda oportunidad es el afán de Karol G por dar explicaciones sobre las fotos que mantiene publicadas en su perfil de Instagram.

Una seguidora se percataba de que la artista había restaurado este mes de septiembre las imágenes en pareja que había archivado cuando rompió su relación con Anuel. Rápidamente, la bichota respondía a la seguidora y matizaba que "con borrar unas fotos no se borra la historia ni lo vivido", aclarando que siempre habían estado disponibles para el público.