¿Harry Styles se casa? Los rumores que apuntan a su compromiso con Zoë Kravitz

Harry Styles en los BRIT AWARDS 2026 y Zoë Kravitz en un evento de moda | Getty Images / Gtres

El romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz lleva siendo asunto de dominio público desde hace meses, pero, después de que unos paparazzis los fotografiasen paseando juntos por las calles de Londres, la posibilidad de una boda inminente se ha puesto sobre la mesa.

En las fotografías se ve a la pareja paseando mientras toman un café y un té, pudiendo apreciarse un llamativo anillo en la mano de la actriz de The Batman.

La joya, compuesta por un diamante, ha sido la causante de que se enciendan todas las alarmas, pero ahora una fuente a la que ha tenido acceso el medio Page Six parece confirmar esta teoría.

¿Qué han revelado sobre el compromiso?

Según una fuente a la que ha tenido acceso el medio, la pareja se habría comprometido y "a nadie de su entorno le sorprende".

Además, ha señalado que Harry "está completamente prendado" y que "saltaría por un precipicio por ella". A la par, ha apuntado que ella está "súper feliz".

Los matrimonios fallidos de Zoë Kravitz

A pesar de la buena noticia, algunas personas han visto la posible boda con escepticismo, pues Zoë Kravitz ha tenido malas experiencias con sus intentos de matrimonio.

La actriz estuvo casada con Karl Glusman desde junio de 2019 hasta diciembre de 2020. Después, inició una relación con Channing Tatum y se comprometieron en 2023, pero rompieron un año después.

Zoë Kravitz y Channing Tatum en 2024 | Getty Images

¿Falsa alarma de boda?

Sin embargo, algunos fans han señalado en redes que este anillo no sería de compromiso, pues la joya pertenece a la marca Jessica McCormack, con la cual trabaja la actriz como embajadora.

El anillo está compuesto por un diamante de 2,01 ct y engastado en una montura de oro blanco y amarillo de 18 quilates. El precio de la pieza es de 58.000 €.