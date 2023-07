Harry Styles, obligado a parar su concierto en Viena tras ser golpeado en el ojo

Harry Styles caminaba sobre el escenario cuando recibió el impacto directo de un objeto lanzado por uno de los asistentes a su concierto en Viena.

Un golpe en el ojo que le obligó a detener el show y apartarse del escenario para poder recomponerse del impacto. En redes, los comentarios apuntan a que podría tratarse de un mechero, pero ni el artista ni la organización se han pronunciado al respecto.

El Love On Tour de Harry Styles pasó este fin de semana por el Estado Ernst Happel de la capital austriaca, donde sus fans se dejaron la piel arropando al artista a pesar de este incidente.

El ex miembro de One Direction no es el primer artista que resulta víctima de este tipo de agresiones sobre el escenario en los últimos meses. Bebe Rexha sufrió graves daños por culpa del seguidor que lanzó un teléfono móvil que terminó impactando en su cara y Ava Max incluso sufrió el ataque de un espontáneo que consiguió subirse al escenario y propinarle una bofetada.

Una oleada de agresiones sin sentido que hasta Adele ha intenado frenar. "¡Dejad de tirarles objetos a los artistas!", clamó en uno de sus últimos conciertos en Las Vegas.