Helen Lindes, operada de urgencia: "Sentí un dolor terrible"

Ya lo dice el dicho: las desgracias nunca vienen solas. Poco después de que Helen Lindes sufriese la pérdida de su madre Norma y de su suegro, la modelo ha sufrido un accidente doméstico por el que ha tenido que ser operada de urgencia.

Tal como ella misma ha explicado en Instagram junto a un vídeo en el que detalla todo el proceso de las últimas seis semanas, ha tenido que ser operada tras romperse el menisco externo.

Una lesión que no era nueva para Lindes, ya que hace dos años tuvo que pasar por el quirófano para operarse la rodilla: "Hace dos años me sometí a una operación de la rodilla por una lesión antigua. Me colocaron un ligamento nuevo y me suturaron el menisco interno".

Sin embargo, hace un mes y medio la modelo sufrió un pequeño accidente doméstico y volvió a sentir un intenso dolor en la rodilla: "Me había roto el menisco externo esta vez. Así que otra vez a empezar de cero. Operación de urgencia con el doctor @nachovaro, la mejor decisión que hice, y vuelta a la rehabilitación con mis dos ángeles @anamedinafisio y @carmenbone".

Un nuevo varapalo para Helen en lo que llevamos de año que intenta afrontar de forma positiva. "Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Al menos intento afrontarlas con una buena actitud", y añade: "Así que mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por sus momentos más bajos. Sonreír y rodearse de gente positiva lo hace todo más llevadero".