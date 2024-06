La herencia de Michael Jackson: la disputa legal por el dinero y las propiedades

El 25 de junio de 2009, murió el icónico Michael Jackson, a los 50 años, por una sobredosis de Propofol en combinación con benzodiacepinas administrada por su médico para que pudiera dormir. Una inesperada pérdida que puso fin a la carrera de una de las estrellas más polémicas de la música y con la que empezó otro controvertido episodio de la trayectoria del Rey del Pop: quince años después, sus herederos aún no han recibido su parte de la herencia.

Considerado uno de los artistas más importantes de finales del siglo XX, Jackson había logrado amasar una importante fortuna en sus casi cuarenta años sobre el escenario.

Y aunque las deudas también habían acorralado al artista en su última etapa —se llegó a calcular que debía unos 500 millones de dólares—, con su herencia garantizaba la seguridad financiera de sus hijos y su madre —a la que además nombró "guardiana de las personas y bienes de esos menores"—, reconocidos herederos en el testamento.

A Prince (27 años), Paris (26 años) y Blanket ‘Bigi’ (22 años) les dejó el 40% de su herencia.

Ahora bien, según el testamento, irían accediendo al dinero de manera escalonada —a los 21 años podrían pedir efectivo del fondo; a los 30, accederán a un tercio de ella; y a los 35, a la mitad— y solo cuando cumplan 40 años podrán disfrutar de la totalidad del dinero. El otro 40% estaba destinado a la madre del artista, Katherine Jackson, y el 20% restante, a obras benéficas.

Fuera del testamento, por deseo del intérprete de Thriller, quedó su exmujer y madre de sus hijos mayores, Debbie Rowe, que alcanzó un acuerdo con la familia Jackson para ceder la custodia de los niños a la abuela. También quedaron excluidos su padre y su hermanos. Además, fueron nombrados albaceas del testamento —administradores de la herencia— dos personas cercanas al artista, el abogado John Branca y el ejecutivo discográfico John McClain, decisión que generó numerosas críticas por parte de la familia Jackson que llegó incluso a pedir su dimisión.

Una herencia que siguió creciendo

La herencia de Michael Jackson se estimó, pocos días después de su muerte, en unos 500 millones de dólares —más de 363 millones de euros—, aunque consistía casi por completo en "activos no efectivos", no líquidos, que incluían los derechos de sus canciones, que administraba Sony, el catálogo de los Beatles, del cual poseía una participación, y los intereses de otras entidades.

Pero ya fallecido, su situación financiera siguió mejorando considerablemente en los siguientes años y Jackson se convirtió en uno de los artistas muertos que más ingresos generaban, especialmente por los derechos de autor de sus canciones, que aún siguen sonando en las radios. Según la revista Forbes, en 2010 generó 275 millones de dólares; en 2011, 170 millones de dólares; en 2012, 145 millones de dólares; en 2013, 160 millones de dólares; en 2014, 140 millones de dólares; en 2015, 115 millones de dólares; en 2016, 825 millones de dólares; en 2017, 75 millones de dólares; en 2018, 400 millones de dólares; en 2019, 60 millones de dólares; y en 2020, 48 millones de dólares. En total, 2.413 millones de dólares en diez años.

Además, el musical MJ: The Musical, que se estrenó en Broadway en 2022, y el estreno de la biopic del artista el año que viene siguen aumentando el legado económico del Rey del Pop.

Pero una de las operaciones más rentables para el patrimonio de los herederos ocurrió hace apenas unos meses, en febrero: según Billboard, Sony habría firmado un preacuerdo para comprar a los herederos del cantante el 50 por ciento la mitad del catálogo editorial y de masters grabados por Jackson por un total de 600 millones de dólares. Esta operación, que fue liderada por los albaceas, no gustó a sus hijos y su madre, y decidieron llevarlo ante la justicia, que desestimó su petición.

Esto derivó en un enfrentamiento entre los tres hijos de Michael Jackson, especialmente de Bigi, y su abuela. El pasado marzo, el hijo menor del Rey del Pop, demandó a su abuela buscando impedir que utilice el dinero de la herencia para continuar con esa batalla legal de la que Katherine no ha desistido y de la que él no cree que llegue nunca a buen puerto.

Los herederos, sin herencia

Aunque el mito Michael Jackson ha hecho su efecto en las arcas de sus herederos que han visto como ese dinero ha ido creciendo, ellos aún no han podido acceder a esa fortuna —aunque sí reciben una generosa pensión— y la razón es fiscal.

Todo comenzó cuando el IRS —el equivalente a Hacienda en España— consideró que se había infravalorado el patrimonio del cantante y que los herederos debían 700 millones de dólares más en impuestos y en la correspondiente multa. En 2021, Katherine Jackson, Prince, Paris y Bigi impugnaron esas evaluaciones y ganaron el juicio.

Pero esta sentencia no terminó de desatascar la situación porque los abogados de los herederos decidieron pedir una revisión del valor de la mitad del catálogo musical del artista, ese que habían vendido a Sony por unos 600 millones de dólares y con el que ellos no estuvieron de acuerdo. Como esta cuestión sigue sin resolverse, los albaceas optaron por no repartir la herencia sin conocer el valor real. Mientras, medio mundo sigue a la espera de que todo se resuelva y se cumpla, por fin, la voluntad del Rey del Pop.