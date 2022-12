Hiba Abouk, emocionada por su marido, Achraf Hakimi, el futbolista que marcó el gol que eliminó a España en el Mundial

Se conocieron en julio de 2018 y desde entonces son inseparables. Fue una revista la encargada de dar la noticia de la nueva pareja. Hiba Abouk y Achraf Hakimi eran fotografiados juntos en un resort de Maldivas donde su intimidad no dejaba lugar a dudas de que entre ellos había algo más que una amistad.

Una boda secreta y dos hijos

Casi tres años después de aquel viaje juntos daban la bienvenida a su primer hijo, Amín, que llegaba al mundo el 11 febrero de 2020. Poco antes de su llegada, la pareja selló su amor en una boda celebrada en la más estricta intimidad. "Nos casamos antes de que naciera nuestro hijo", reveló la intérprete en una entrevista con Hola!. "Fue algo muy familiar. Nos queda pendiente celebrar una gran fiesta", admitió Abouk, que no ha tenido oportunidad de celebrar ese gran enlace ya que poco después llegó el confinamiento.

El 12 de febrero pero de 2022 Hiba Abouk y Achraf se convertían en padres de su segundo hijo, Naím, que casualmente nacía un día después de lo que su hermano mayor lo había hecho dos años antes. Una bonita coincidencia que entusiasmó a los jóvenes padres.

12 años de diferencia de edad

Una de las cosas que más llamó la atención del romance entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi fue la diferencia de edad. De mundos distintos, el cine y el fútbol, y 12 años de diferencia. Hiba nació en 1986 y Achraf en 1998. No ha sido un problema para ambos, que se han centrado en sus puntos en común antes que en sus diferencias.

Los dos madrileños pero con familia extranjera

Ambos nacieron en Madrid pero sus orígenes son otros. Hiba Abouk tiene ascendencia libia por parate de padre y tunecina por parte de madre. "Mis padres son tunecinos, mi padre es de origen libio pero nacido en Túnez. Se conocieron allí", contó la actriz en una entrevista de 2012.

Por su parte, Achraf Hakimi es marroquí. Aunque nació en Getafe y tiene doble nacionalidad, sus padres Hassan y Saida, son de Marruecos. Trasladaron su residencia a España antes de que él nacieses. "Llegaron cuando eran jóvenes. Tenían algo más de 20 años. mi madre limpiaba casas. Y mi padre se buscó la vida en la calle. Era vendedor ambulante. Se ganaban la vida como podían", contó en una entrevista en 2019, en la que también destacó los innumerables episodios racistas que ha vivido.

El corazón dividido por el Mundial

"Voy con Marruecos, pero si gana España me alegraré porque es mi país", decía Hiba Abouk solo unas horas antes de conocer el desenlace. España caía eliminada ante Marruecos en la tanda de penaltis.

El gol de Achraf Hakimi le dio la victoria a la Selección Marroquí y la actriz celebró el triunfo desde Qatar. Acudió al estadio a ver el encuentro y en sus redes sociales celebró la hazaña de su marido. Compartió un selfie, varios vídeos de la celebración y un fragmento en vídeo del penalti que hizo ganador a Marruecos.

"Estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí. Estamos con ganas. Esta noche iré al campo. La afición de Marruecos es fantástica. Con todos los instrumentos y todo que vienen... es maravillosa, igual que la española", decía la actriz en el espacio de radio Marca La Tribu de A Diario.

"Nosotros llevamos una semana sin casi poder verle, pero está concentrado y ojalá salga todo bien hoy. Pase lo que pase me alegraré porque España es mi país y lo llevo dentro. Trabajo en muchos sitios, pero claro que tengo ganas de volver a hacerlo en España", añadió

Achraf no se sentía cómodo en la Selección Española

Aunque nació en Getafe y podría haber optado por unirse a La Roja, algo en su interior le indicaba que no era el lugar correcto.

"Fui a la Selección Española también para probar. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí", decía el deportista en una entrevista con Marca.