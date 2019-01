La hija de Eminem, Hailie Scott, sorprende con su espectacular aspecto

Hailie Scott Matthers, una de las hijas de Eminen, se ha convertido en una de las 'instagrammers' que más curiosidad ha despertado en los últimos meses.

La joven, de 23 años, acumula más de 1,3 millones de seguidores en la red social, donde comparte sus rutinas de entrenamiento y sus diferentes 'looks' para el día a día.Esto no sería nada fuera de lo normal si no fuese porque se trata de la hija de Eminem y, hasta ahora, siempre había sido muy reservada con su vida privada. Shawn Mendes es uno de los artistas que le ha dado 'follow' y Cardi B suele regalarle 'me gusta' por doquier.

Entre sus intereses destaca la moda, los viajes y el deporte. De hecho, tiene en su perfil un 'destacado' en sus stories donde guarda todos sus vídeos haciendo ejercicio. ¡Nos encanta!