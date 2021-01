La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, confiesa el trastorno que padece y cómo es la verdadera relación con su padre

Las redes sociales pueden ser el lugar perfecto para mostrar el lado más personal de cada uno. Al margen de la publicidad, los sorteos y las fotos 'perfectas' que cualquier influencer puede publicar, sincerarse con los seguidores puede ser un revulsivo no solo para llegar a más gente, sino para dar visibilidad a causas sociales o problemas personales que no son únicos en el mundo. Mucha gente sufre a nuestro alrededor y la empatía es uno de los mejores motores para salir adelante.

"Soy real. Soy mucho más de lo que veréis aquí, pero me gusta pensar que nos conectamos a través de esta pantalla". Con esa biografía se define Anna Ferrer Padilla en su cuenta, y sus últimas declaraciones no ha hecho otra cosa que demostrar su sinceridad y transparencia con sus seguidores.

LA ANSIEDAD, SU MAYOR ENEMIGO

La joven ha confesado en sus stories que recientemente ha estado atravesando un brote de ansiedad, un trastorno que comenzó a padecer cuando sus padres se divorciaron en el año 2005. La hija de Paz Padilla reconoce que la terapia, el auto cuidado y el hecho de haber pedido ayuda ha reforzado su confianza en sí misma, con lo que ha conseguido controlar este problema.

Cuando la ansiedad empieza a aparecer, Anna Padilla explica que necesita bajar el ritmo. "Lo que necesito es frenar, estar conmigo misma y hablar, pensar sobre lo que me está ocurriendo", decía antes de comentar que muchas veces enciende velas, las coloca en su habitación y además activa un humidificador con aromas relajantes. "Hago un poco lo que el cuerpo me pide o me permite".

Anna F Padilla es consciente de que muchos jóvenes de su edad también sufren este problema, por eso ha querido aprovechar para recomendar a quien sufra ansiedad que visite al psicólogo o un especialista. "Siempre lo digo y aprovecho para repetirlo una vez más. Yo hoy puedo controlar mi ansiedad por haber ido a un profesional. No tengáis miedo ni vergüenza por buscar ayuda porque es lo mejor que podéis hacer".

LA RELACIÓN CON SU PADRE

Ante las preguntas sobre la relación con su padre, Anna Padilla ha aprovechado para negar que sea mala o inexistente. "Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos. Tenéis que entender que no todo lo que hacemos lo mostraos en redes", señalaba, aclarando que el hecho de que no comparta instantáneas familiares con él no significa que se hayan distanciado. "Tengo muchas como esta", decía sobre una foto de su infancia.